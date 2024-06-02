上周五科網股受壓納指微跌 道指標指升

美國雲端軟件商Salesforce（美：CRM）首財季表現受壓，一眾軟件及晶片相關股亦受打擊，Nvidia（美：NVDA）收市跌0.82%至1095.95美元；美光科技（美：MU）亦跌1.01%；Veeva系統（美：VEEV）更跌逾一成。德國軟件公司SAP（德：SAP）收市報165.96歐元，跌1.55%；數碼化轉型公司Sopra Steria（法：SOP）及建築軟件商Nemetschek（德：NEM）均跌逾1%。一周計美股三大指數均向下，當中納指更下滑1.1%，不過全月計仍升6.8%，道指及標指分別升2.3%及4.8%。

反映中國概念股表現的金龍指數上周五下跌1.56%，不過據彭博數據顯示，富達旗下一隻新興市場基金早在4月增持多隻中概股，包括於港股市場增持工行（1398）、中人壽（2628）及海爾智家（滬：600690）（見表），該基金持倉總市值增長4%至43億美元。恒指夜期上周五收報18,081點，升72點，較恒指收市高水1點；港股ADR比例指數收市報18,190點，升111點，料周一恒指將高開。

富達旗下基金增持多隻中概股

此外，英國政府以每股316.2便士出售3.924億股國民西敏寺銀行（NatWest）股份，價值約12.4億英鎊，英政府在該行投票權將由約25.98%降至約22.5%。該行前身蘇格蘭皇家銀行（RBS）在金融海嘯期間遇到財困，獲英國政府參與供股注資。