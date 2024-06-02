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澳門上月賭收逾201億

標籤：經濟

【明報專訊】澳門博彩監察協調局公布，5月份博彩毛收入達201.88億元（澳門元，下同），按月上升8.8%，按年增長29.7%。這為2020年1月及自疫情以來，最高單月賭收水平，並符合市場預期。根據彭博的數據，分析員預期5月賭收增幅的中位數為30%。

按年增三成 內地五一黃金周帶動

5月份日均賭收達6.51億澳門元，比4月份的日均賭收6.18億元為高。今年5月份賭收上升，一般相信，與月初內地五一黃金周5天假期，內地遊客湧至，帶動賭收及消費不無關係。瑞銀較早前報告，單是五一檔期，日均賭收便達9.1億元，已經高於市場預期的7億至8億元水平。換言之，在檔期隨後26日日均賭收也達6.01億元。此前個別大行如花旗、Seaport Research均調高澳門賭收預測，前者估計5月賭收會創疫後單月新高，後者則調高預測至破200億元大關。

由今年初起計首5個月，博彩毛收入累計達到960.59億澳門元，按年亦大升49.9%，並隨此前基數增加，升幅按月遞減。按照疫情前歷年澳門賭收的走勢，緊接的6月份，一般情况下均較5月份為低，並且會在暑假月份7月至8月再度回升。根據彭博的行業指數表現顯示，澳門博彩股指數在5月份上漲4.57%，跑贏同期恒生指數1.78%的單月漲幅。