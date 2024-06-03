海上電網結合光伏 向油田居民供綠電

綠電覆蓋潿洲島所需72%

現時中海油在潿洲島是以其油氣資源組建電網，目前共有17套海上油田群電站，並結合其在島上的光伏、管網及儲能的終端設施，累計向油田供應綠電1.5億度，並省下天然氣4350萬立方米，26年以來亦對潿洲島供電逾4億度，甚至向一海之隔的北海輸送並供應伴生氣，減少火炬氣放空。據該公司代表指出，現時位於潿洲的終端供應的綠色電力，覆蓋全島所需72%；代表又稱，海上油氣田目前用電和供電匹配，較少用到儲能。島上民用電表現則較波動，例如在晚上7時至11時遊客回到酒店房間時用電較多，中海油因應建有4.5兆的光伏發電及5兆儲能設施，做到白天發電，晚上輸出電力，令整個電網平衡運行。在現有設施之外，「將來風力發電亦是其中一個發展方向」，並謂在開發零碳項目，中海油會有優勢，並料於探索發展風電發展方面，今年會有結果。

中海油正在開發烏石油田配套的烏石綠色生態園區。公司代表稱，有別於潿洲終端項目要在不同時期，不斷引進技術及尋求創新，推動綠色低碳減排的做法，在烏石項目內，他們會在新油田區，設計成高門檻的零碳油田，並且實現在生產過程中的氣、水回收，部分用於補充能量，同時轉化成清潔能源。