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蔚來上月交付2萬輛新高 小米交付增23%

【明報專訊】內地新能源汽車相繼公布5月銷量，當中蔚來（9866）月內交付增2.3倍至2.05萬輛，創歷史新高。另外，小米（1810）發出通告指SU7於5月已交付8646輛，較4月（4月3日起）增22.5%；今年累計交付量達1.58萬輛。

5月份，蔚來交付量按年升2.3倍至2.05萬輛，創歷史新高，按月亦增31.5%，今年累計交付按年升51%至6.62萬輛。

另外，小鵬（9868）於微博公布，5月交付量按年增35%至1.01萬輛，按月升8%；其中小鵬X9上市5個月累計交付1.15萬輛。今年整體累計交付按年增26%至4.14萬輛。

至於理想汽車（2015）月內交付量按年增長23.8%至3.5萬輛，按月升35.8%，今年累計按年升32.5%至14.12萬輛。其中，理想L6自4月24日開啟交付以來，共交付超過1.5萬輛。理想董事長兼行政總裁李想表示，正全力做好理想L6的供應保障和生產爬坡，並在全新產品價格體系的推動下，2024款理想L7、L8和L9的銷售位穩定提升。在1月至4月期間，理想於20萬元人民幣以上新能源車市場的市佔率達13.5%。

比亞迪銷量按月增5.9%

比亞迪（1211）公布5月產銷數據，銷量按年增加38.1%至33.18萬輛，按月增5.9%，今年累計按年升26.8%至127.13萬輛。其中，海外銷量按年升2.7倍至3.75萬輛，惟按月跌8.6%，今年累計按年增1.8倍至17.64萬輛。

另外，吉利汽車（0175）旗下極氪5月交付量按年增115%至1.86萬輛，按月增15.7%，今年累計按年升111.7%至6.78萬輛。