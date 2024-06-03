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瑞銀Nicolas Gaudois：全球智能電話PC出貨量料續升

【明報專訊】貝萊德世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim在上文已詳細分析美國人工智能（AI）最新發展，以及預料該新興科技如何引領當地經濟轉型，《Money Monday》認為這可解釋何以人工智能晶片龍頭股英偉達（美：NVDA）近日股價逆市破頂；跟着將由瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois前瞻全球智能電話及個人電腦（PC）今年及明年出貨量增長，《Money Monday》相信這對蘋果（美：AAPL）及聯想（0992）前景亦會帶來啟示。

Nicolas Gaudois上周在第27屆「瑞銀亞洲投資論壇」上預測，全球智能電話今年及明年出貨量料分別按年增長3%及2%，而個人電腦今年及明年出貨量料分別按年增長2.5%及6%，後者正面因素包括微軟（美：MSFT）推出Windows 12 所帶來的換機潮，以及人工智能電腦所帶來的新需求，這亦是「瑞銀亞洲投資論壇」其中一個焦點話題。

蘋果上周逆市漲

聯想一年升近五成

全球智能電話及個人電腦市場復蘇，當然利好相關股份，《Money Monday》翻查資料，除全球領先的智能電話及個人電腦生產商蘋果（美：AAPL）上周股價逆市上升外，另一全球領先的個人電腦生產商聯想（0992）股價過去一年亦勁升近五成（見圖1）。

建AI運算能力競賽持續

帶來強勁需求

就人工智能此領域而言，Gaudois認為，目前市場對有關產品及服務需求仍然強勁，出現供不應求的情况，料此趨勢料會持續，Gaudois表示：「建立人工智能運算能力的競賽仍然持續，由此帶來強勁需求，『瑞銀亞洲投資論壇』其中一場研討會便提到市場今年對於建立大型語言模型（large language models ）比去年更加進取。即使人工智能的應用暫時仍然滯後，但對於新興大型科技轉型來說，這並非罕見，我們相信更多認可將會出現。」

1970年代先後在美國取得電腦系學士及石油工程碩士、過去半世紀曾在中美多間石油企業工作，近年則專門研究晶片的高級工程師鄺社源在《Money Monday》第417期（去年9月25日 ）封面故事專訪中分析，晶片亦可以簡單分為3種：第一種是微處理器（Microprocessor），或稱為邏輯晶片（Logic chip），主要用於邏輯計算，目前市場領導者是超威（Advanced Micro Devices；美：AMD）；第二種則是儲存器（Memory）；包括動態隨機存取儲存器（Dynamic Random-Access Memory、DRAM），通常被用作主儲存器，用於儲存運行中的程式和數據，以及被港人俗稱為「手指」的閃存儲存器（NAND Flash Memory）；第三種則是適用於人工智能的圖像處理器（Graphics Processing Unit、GPU），該行業龍頭是近年股價勁升的英偉達。

全球儲存器上升周期 料持續至明年底

Gaudois是次也有分析全球儲存器市場，指去年第三季以來已開始上行周期，料持續至2025年底。Gaudois指出，在儲存器不同細分市場中，適用於人工智能高頻寬儲存器目前供不應求，原因是需求持續強勁。

記者翻查資料，全球較大型的儲存器生產商包括美光科技 （Micron Technology、美：MU），以及上文提及「貝萊德新世代科技基金」今年4月第三大持股的SK海力士（韓：000660），兩股股價在今年以來分別勁升45.34%，以及33.71%（見圖2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]