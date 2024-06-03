新吉奧房車受惠露營熱 毛利率升

撰文 旻晞

記得美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）男主角在郊外的居所及「工場」嗎？那可居住的車便是新吉奧所產銷的車種。劇中的車種是「自行式」房車，新奧吉目前主要生產另一類房車，即本身沒有動力「拖掛式房車」，不設駕駛艙及發動機部分，其空間自然更大，多數設有廚房、浴室、睡眠區，但當然車主還需擁有另一車輛作牽引。

主打拖掛式房車 力拓澳紐

新吉奧指出，拖掛式房車在澳大拉西亞格外受歡迎，佔其房車市場的95%以上。公司又指出，與自行式房車相比，拖掛式房車一般具有更高的可負擔性及更低的總體擁有成本。不過新吉奧指計劃今年底將於澳大拉西亞首次推出混合動力越野拖掛式房車及自行式房車，又指最終將於歐洲及北美市場推出房車系列。

新吉奧由吉利汽車前總裁繆雪中於2014年成立，同年收購擁有30多年的澳洲房車品牌Regent，進軍澳大拉西亞市場。目前經營着3個品牌，即中端最暢銷品牌Snowy River、豪華品牌Regent及半越野品牌NEWGEN。3個品牌當中，以Snowy River為公司主要收入來源，往績期間其銷售收入保持佔新吉奧總收入的76%以上。

公司旗下車隊提供拖掛式房車，包括適合家庭娛樂的家用車型、能增加房車空間的可伸縮車型，以及用於終極半越野冒險的多地形車型。所有房車車型提供高度訂製化服務，包括室內佈局、電器、外觀設計到家具和配件，都可按客戶要求而訂製。截至去年底，已成功量產39款房車，均為標準房車，而於往績紀錄期間，新吉奧推出Regent旗下9款新車型及Snowy River旗下4款新車型，並升級Snowy River旗下13款車型。而各車型於澳洲及新西蘭的除稅前底價，介乎5.09萬澳元至8.5萬澳元之間，相當於26萬港元至44萬港元。

市場規模料未來數年穩定增長

新吉奧市場於澳大拉西亞，但主要生產工場仍在內地。其位於浙江的生產工廠佔地面積約4.7萬平方米，包括5間專門車間及兩條生產線，並將成品運至澳洲的兩條組裝線作最後組裝。公司是次來港集資，主要資金用途之一便是計劃興建新廠房，部署5條生產線，包括3條智能木製品生產線及兩條自動化組裝線，事實上，去年公司於浙江及澳洲的工廠利用率已分別達到77%及68%，加上目前其浙江省的生產廠房租約將於2029年4月到期，看來的確有需要為將來產能作部署。

房車於汽車市場大體可歸納為小眾市場，主要流行於歐美澳紐等地，但市場規模未來數年至少可保持穩定增長。據弗若斯等沙利文資料，展望2024年至2028年，隨着全球旅遊業的持續復蘇等，房車旅行預計將推動消費者對房車的需求增長，總銷量預計將達至87.99萬輛，超過2019年疫情前的水準，期間的複合年增長率為6.8%。其中，拖掛式房車的復蘇速度預計將快於自行式房車。

去年盈利增1.4倍 收入升逾四成

在市場平穩的增長背景下，新吉奧往績期間業績亦保持上升趨勢，過去兩年收入分別增長六成及四成以上；盈利方面，去年更急增1.4倍，主要是去年毛利率大幅擴張8.6個百分點至25.1%所致；新吉奧指去年毛利率大幅擴張，原因包括新冠疫情令2022年的運輸及裝卸開支增加，至去年相關因素已不再存在；同時集團採用加強的訂製選擇，且毛利率相對較高的房車車型的收入貢獻有所增加所致。截至2023年12月31日，公司手頭訂單的合約價值總額約為8160萬澳元（約4.2億港元）。

在銷售方面，新吉奧主要透過經銷商銷售產品，截至去年底，其銷售網包括13家第三方經銷店、兩家自營店及在線官方網站，以及4家與澳大拉西亞合營企業合作伙伴的合營店，網絡覆蓋澳大拉西亞的主要城市，包括墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德、珀斯、坎培拉、奧克蘭及基督城等等。透過銷售商銷售產品，好處體現於銷售及分銷成本較少，2020年銷售及分銷成本僅佔新吉奧同期收入的2.2%，不過亦值得留意是相關比率連續兩年上升，去年已升至5.8%，相信與2022年公司開展自營店直銷模式有關，去年新吉奧來自自營店直銷的收入已佔總收入的14.2%。

存貨水平急升 小心影響現金流

集團拓展自營直銷店，也因為目前業務仍較取決於獨立第三方授權經銷商的表現。倘第三方經銷商流失或第三方經銷商合併等，都對業務產生重大不利影響。另外值得留意是新吉奧存貨水平逐年上升，去年底達2.43億元（人民幣，下同），按年升56%，增幅高於同期收入增長，存貨水平若持續偏高對未來現金流或甚盈利均存影響。事實上，去年新吉奧存貨減值撥備達530萬元、按年升15%。

最後仍是老問題：市場競爭。上文雖提及新吉奧於澳大拉西亞房車市場市佔率排第二，有6.8%，但龍頭企業市佔率高達31.5%、領先地位相當穩固，新吉奧要趕上並不容易，况且排行第3、第4的競爭對手市佔率亦僅落後於新吉奧1個百分點之內，市場結構說來對新吉奧倒有點「尷尬」。

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