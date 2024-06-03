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原經營短片背景廣告 與200多網紅合作

【明報專訊】Zyetric Technologies Limited共同創辦人林柏傑表示，該公司曾是香港科技園培育公司，早在2021年1月已開始從事網上廣告業務，配對廣告商和YouTuber合作，將前者的廣告圖像加進後者的短片的背景。現時該公司和200多個網紅維持合作關係，他們的分佈地區包括香港、美國、加拿大、巴西、波蘭、希臘和俄羅斯等。

該公司已經向個別的網紅經紀公司透露，將會利用人工智能面容翻譯技術來推出新服務。後者反應正面，因為現時部分網紅只靠字幕，實難以打開多個國家的市場。另外，該公司還未推出服務，4月份已在第四屆「海聚英才」全球創新創業大賽深圳分賽區中獲得二等獎。

林柏傑指出，網紅使用該公司的人工智能面容翻譯服務之前，只需提供最少30秒有聲音和有臉孔的短片即可，程式就可以學習到網紅的聲線和口形等。不過，近年不時有人使用深偽技術來製作網上短片，用於惡作劇和行騙。他亦同意，人工智能面容翻譯也會受牽連。所以，該公司在授權方面，將會十分小心。暫時計劃，使用這服務的網紅，每人事前都要錄製一段至少30秒的短片，朗讀一份法律聲明。至於電影和電視劇方面的應用，亦一定要取得持有版權的影視公司的同意。

[新經濟新天地]