投資黃金方式選擇多 「黃金代幣」門檻低

近日幫女兒準備嫁妝，發現金價原來不知不覺升了不少，現時是否仍然是投資黃金的時機？另外，近日到某金融機構發現有一種叫做「黃金代幣」的工具，是否值得考慮呢？

筆者回覆：

近日，黃金價格升勢明顯，重新吸引了不少投資者的注意力。如果從1971年開始算起至今，黃金在過去50幾年升了約60倍，其價格上升幅度比股票市場更大，然而黃金價格並不是平穩上升的，舉例說1980年至2000年便是一個大型區間，沒甚表現；又舉例說2010年至2020年，用了近10年時間才再重新突破前高位。基於黃金是沒有利息的，收益完全來自於「差價」，故上述時段是沒有收益可收取，而人生有幾多個十年可以等待呢？筆者認同黃金有資產配置的價值，但如何判斷「投資好時機」，相信只有水晶球才知道。

雖然沒辦法準確預測金價走勢，但在配置策略上，仍然有一些意見可以供劉太參考。首先，劉太已屆退休之齡，資產配置應優先考慮現金流以用於應付退休開支，基於黃金沒有利息，配置順序理應較後。假設已經有足夠的現金流，舉例說年金或債息等等足以應付退休生活，剩下來的資金是可以考慮配置黃金的，尋求增值以對抗通脹。

包括金條黃金ETF差價合約等

另外，雖說黃金是傳統的資產，但金融工具推陳出新，從最簡單的買入金條或金幣之外，還有紙黃金和黃金ETF，以及槓桿式黃金交易或者外國一些金融科技平台流行的「差價合約」等等，可謂林林總總。近年又多了一種新工具，坊間稱作「黃金代幣」，通俗一點說是類似加密貨幣，應用分散式記帳技術及智能合約令黃金交易更加便捷，其好處之一是進一步降低入場門檻，低至一百幾十元也可以買入黃金，從配置角度而言，是更加靈活的選擇。

基於所謂的「黃金代幣」有不同的「款式」，筆者建議劉太先了解相關平台的背景，另外亦值得了解這些產品的設計，舉例說背後是否有實金的支持，如某些黃金ETF背後是有買入實金的，理論上有實物支持，安全性會更高。當然，最重要還是根據自己的需要選擇用何種工具。如果是希望比較頻繁的交易以賺取差價的話，具槓桿成分的期貨或「差價合約」是最高效，不過相信不適合劉太，畢竟風險較高。如果是希望配置一定的比例去分散投資組合，比如說佔投資組合的10％，黃金ETF或上述提及的「黃金代幣」等是比較靈活的選擇，且投資門檻低。

如果是打算超長線持有，金條也不失為一個選擇，因為有時候太便捷的網上交易服務、更頻繁的買賣，反而不利長線持有。最後，以上資訊只供參考，有需要的朋友應根據自身情况進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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