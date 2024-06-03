善用父親節端午優惠享美食

明報記者 劉敬華

儘管大部分商戶推出的端午糉早鳥優惠已相繼於上月結束，但仍有個別早鳥優惠正在最後召集中，若再錯過或只能以原價購買。例如匯豐信用卡與美心合作推出的端午節食品優惠，該優惠由即日起至6月4日，優惠期內憑匯豐信用卡於香港美心西餅、MX、美心中菜，以及美心食品網上商店購買精選的端午節食品，可享七折優惠。又如大新信用卡的煌府端午糉優惠，由即日起至6月9日，憑大新信用卡於煌府分店購買指定端午糉精選套裝兩套或以上，可享八折優惠。

留意自助餐早鳥優惠

至於父親節自助餐早鳥優惠，一般要求預先訂購，方可享優惠價，若要慳得更多，便要揀可同時提供父親節自助午餐或晚餐優惠的酒店餐廳，並選擇於午市時段慶祝。以香港喜來登酒店咖啡廳的父親節及前夕自助餐優惠為例，即日起在酒店官網訂購可享八五折優惠，同是6月16日父親節，若選擇晚市自助餐，成人優惠價每位652.8元，如改選自助午餐，成人優惠價則為每位397.8元，兩者相差255元。倘若同行人士中包括長者，應留意可提供長者優惠的酒店餐廳，如麗豪酒店濠餐廳的頌親恩父親節自助午餐六折早鳥優惠，長者優惠價為208元，成人優惠價則為228元。

一家大細出行，除考慮提供早鳥優惠的自助餐餐廳外，若選擇提早一天慶祝，也有機會以較低價享用自助餐，因部分酒店餐廳於6月15日父親節前夕，仍可提供較6月16日父親節正日優惠的價格，九龍酒店倚窗閣便是其中之一，其國際海鮮自助午餐，於6月16日的成人優惠價為每位466.2元，而6月15日的成人優惠價則為每位367.2元。

倘若父親心儀的食肆並沒有推出父親節優惠，其實也可考慮以針對餐飲簽帳提供較高現金回贈的信用卡在相關食肆簽帳，變相自製父親節優惠，為選擇慶祝地點增加更多彈性。目前本港不乏信用卡可就餐飲提供逾5%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆簽帳提供6%現金回贈，該卡每月可獲之額外現金回贈上限則為200元。

除回贈上限，還要留意部分可就餐飲簽帳提供高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生Travel+Visa Signature卡為例，該卡可就本地餐飲簽帳提供5%+FUN Dollars回贈，但要獲得回贈，須先成功登記恒生Travel+Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，且每月累積合資格簽帳須滿6000元，有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]