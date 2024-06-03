moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

富達國際：幣策或調整 亞洲高收益美元債吸引

【明報專訊】富達國際建議投資者慎選具防禦力的優質債券，聚焦下半年的債券投資契機及應對市場的不確定性。富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾指出，全球金融危機後，投資級別債券息差跌至接近歷史低位，亦無阻投資者尋求收益，資金持續流入債市捕捉市况逆轉；目前偏高的債券孳息率，可為總回報下行提供緩衝，除非債價大幅下挫，否則不致完全抵消債券提供的偏高利息收益。

朱蕾表示，大部分亞洲央行雖面對較高的實質利率，但為支持本地貨幣匯價，仍審慎考慮減息行動，等待聯儲局發出更明確的寬鬆貨幣政策信號，調整本地貨幣政策。

綜觀全球債市，朱蕾指出，亞洲高收益美元債券正提供吸引投資機遇。摩根亞洲信貸指數非投資級別指數顯示，亞洲高收益債券息差仍較過去20年平均水平高170點子，加上平均信貸評級達BB水平，平均年期為2.5年及孳息逾10厘，在目前全球息差收窄的環境下實屬罕見。亞洲高收益美元債券受惠於吸引的估值、適度的年期及穩健的基本面，自2023年第四季以來表現出眾。儘管中國房地產市場問題仍受關注，但對亞洲高收益債市影響有限，去年第四季內房債於亞洲債市佔比已由3年前的30%降至低於5%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[富達國際 投資解碼]