袁國守：港股「六絕月」能否脫險？

港股今年未見出現「五窮月」，可否再下一城，避開「六絕月」，相信仍視乎外資和北水建長倉速度、人民幣走勢，以及7月三中全會召開前，再有否「救市」措施出台。

技術上，恒指回吐至近萬八關，多隻大型中資科網和金融股均已失守短期支持位，一旦市况進一步逆轉，甚至失守250天線（17,818點），近日升浪或告一段落，屆時戰友宜先行減磅保留實力。不過，今期《細味投資》欄主林少陽提醒，6月是大部分港股2023年末期息除淨的日子，指數的表現會因除淨因素影響，拖慢指數重拾升軌的時間，但考慮港股目前估值，投資策略仍應以逢低選擇收集為主。

外圍方面，《投資王道》的王弼預期，未來幾個月，美股應會出現像去年第三季般的調整，因整體估值過高，並已跟隨「股神」巴菲特提升現金水平，他會在今期專欄詳細解釋，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]