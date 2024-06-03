moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指熊49548

【明報專訊】環球投資者持續關注各國經濟指標。內地上周五公布官方採購經理指數（PMI），製造業及服務業PMI均差過市場預期，當中製造業PMI跌至50盛衰分界線之下。另外日本4月份工業生產出現負增長，加上美國上周四公布的經濟增長向下修訂，以及待完成成屋銷售按月跌幅為逾3年最大，或反映環球經濟增長動力減慢。

輪場投資者近日傾向部署納指淡倉，或反映投資者傾向部署追跌，或對沖需求增加。如投資者亦看淡納指後市，可留意納指沽（10200），行使價15,920點，實際槓桿13.8倍，2024年9月20日到期。熊證可參納指熊（49548），收回價20,000點，實際槓桿11倍。相反，如認為納指可維持強勢，可參考納指購（10172），行使價20,000點，實際槓桿17.8倍，2024年9月20日到期，或納指牛（49660），收回價17,200點，實際槓桿11.1倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]