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陳永傑：商品通脹看升 減息添變數

標籤：陳永傑

【明報專訊】聯儲局不少成員指通脹高企，該局減息需要審視多月，才有望減息。標普全球指出，美國5月企業活動加快，商品通脹或回升。似乎是火上加油，令聯儲局減息面對更多困難。

近月來，美國經濟及通脹相當混亂，時低時高，直接影響聯儲局減息的可能，變得異常難以猜測，使到美國股市樓市變得波濤洶湧。以5月23日英偉達（Nvidia，美：NVDA）公布業績後市况為例，英偉達業績亮麗，以900多美元的股價曾勁升逾100美元或超過10%，輝達不但未能令科技股為主的納指大漲，更被通脹因素打擊的傳統指數道指大跌605點或1.53%拖累，納指竟然倒跌65點，足見通脹高企未能減息的衝擊。

標普全球5月美國綜合採購經理指數（PMI）初值升至54.4，創出逾兩年最高，亦高過市場預期。服務業PMI初值升至54.8，製造業PMI初值微升至50.9。

標普指出，企業信心提升，預示未來一年前景更光明。未來通脹及利率走勢不確定，企業亦擔心地緣政治不穩定及美國總統大選。企業新訂單指數初值升至51.7，重返擴張區間。製造業投入商品價格指標升至一年半以來最高，員工成本上升亦增加服務業企業成本。

標普全球的數據令市場預料通脹有機會更上一層樓，經濟亦會持續做好。通脹回落達至減息的願望稍為渺茫，直接威脅到美股，其中以傳統股份為主的道指所受衝擊最大。

數據顯示美國就業市場及企業活動強勁，強化聯儲局要較長時間才會開始減息的預期，引致美債孳息率攀升，令美股如同雪上加霜。科技股強勢，卻有利美股美樓市，以至全球股樓。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]