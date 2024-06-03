moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：減息預期降溫 無礙樓市信心

標籤：馬泰陽

【明報專訊】儘管市場普遍預期美國聯儲局最早於6月減息，但近日美國聯儲局官員密集放鷹。此外，美國經濟數據持續強勁，通脹率居高不下，美聯儲向市場傳遞出不急於降息的信號。因此，市場對美國降息的預期一再延遲，甚至預料今年第四季才開始實施降息。

回顧本年至今，一手市場自「撤辣」後百花齊放，不僅多個全新的大型新盤紅盤高開，打破悶局，部分貨尾亦以減價策略出擊，吸引市場目光；「撤辣」後一手成交量已連續3個月錄過千宗；綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，5月首30日一手成交量錄逾1300宗，雖較4月全月1800多宗下跌，但較去年全年平均約870宗仍高出逾五成。

另一方面，據土地註冊處資料顯示，5月首30日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄4327宗註冊，料全月註冊量錄約4500宗，雖然較4月全月5352宗下跌約16%，但仍將創14個月次高，並較去年全年平均約3022宗仍高出近五成。值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，5月註冊個案一般主要反映4月市况。

整體住宅表現向好，樓價亦止跌回穩；據差餉物業估價署數據顯示，4月私人住宅樓價指數報308.7點，按月升0.3%，創4個月新高。租務市場方面，租金持續強勢，據差估署最新顯示，4月份私樓租金指數186.9點，較3月185.2點按月升0.9%。

筆者認為，市場預料美國減息步伐將進一步推遲，無疑令部分買家入市態度轉為審慎，拖慢樓市成交步伐；不過隨着物業市場租金持續上升，促使部分客人轉租為買，甚至吸引投資者入市，倘下半年減息步伐趨向明朗化，將為本港樓市帶來新一波動力。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]