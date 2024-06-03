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可攜式癌症保障登場

【明報專訊】本港市民患癌有年輕化迹象，一旦不幸患上，將面對沉重的醫療開支，因此建議盡早買一份危疾保險「傍身」。雖然不少公司都會為僱員購買醫療保險，但未必包危疾保障（如癌症），且離職或退休後便失去公司提供的醫保。有見及此，近日有保險公司推出標榜獨有的可攜式免驗身癌症保障，可續保至80歲，但前提是須為指定團體保險或退休金計劃僱員成員。

明報記者 袁國守

有見打工仔對癌症醫療保障需求增加，友邦香港推出聲稱是市場獨有的可攜式免驗身癌症保障──「友愛護」癌症保障計劃，合資格的僱員成員完成健康申報便可投保，毋須驗身，保證續保至80歲，並設不同保額選項，且可於離職或退休後仍受保障。

毋須驗身 保證續保至80歲

但要留意，投保「友愛護」癌症保障計劃，須是指定合資格僱員成員，所指是AIA團體保險計劃，及/或AIA強積金計劃、職業退休計劃、澳門退休金計劃的僱員成員，否則未合資格投保。友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜指出，癌症為香港疾病的頭號殺手，市民患癌更有年輕化迹象，20至44歲癌症新症患者數目，於2011至2021年間增加17%。她表示，該公司內部數據顯示，目前大多企業未有為員工提供危疾保障，僱員一旦患上癌症，需要面對沉重的醫療及家人生活費用負擔，因此按僱員需要提升癌症保障更顯重要。

除了「毋須驗身」，「友愛護」癌症保障計劃還以「每5年保障期內保費不變，保證續保至80歲」為賣點，稱無論受保人健康狀况如何，保單都可獲保證續保至80歲；在每5年的保障期內，保費維持不變。但要留心，下一個續保年期的續保保費，將根據續保時受保人的年齡當時現行之適用保費率而定，詳情應在投保前向該公司查問清楚。

保額方面，該計劃設有10萬、20萬及30萬港元/澳門幣3個計劃供選擇，而受保人被診斷患上癌症，可獲支付一筆過賠償，賠償金額根據保單年度而定。受保人於第1個保單年度確診癌症，可獲100%已付基本保費總和；於第2個保單年度確診癌症，可獲105%已付基本保費總和；第3及第4個保單年度內確診癌症，可分別獲得50%及75%保額賠償；若受保人於第5個保單年度及以後患上癌症，則可獲支付100%保額。

還要留心，如同市場上其他危疾保險，該計劃設有不保事項，如「癌」的保障範圍不包括早期甲狀腺腫瘤（TNM評級為T1N0M0或以下級別）；被分類為RAI級別III以下的早期慢性淋巴性白血病；與人體免疫力缺乏病毒（HIV）感染同時存在的任何癌症等，有關癌症的定義，按保單契約而定。至於保費，假設受保人投保時為40歲非吸煙女性，保額為10萬港元，年繳保費為829港元；同一條件下若為男性，年繳保費為442港元，而此為首年保費，不能用作計算視為未來所需支付的實際保費。

另外，該計劃設身故恩恤津貼，假如受保人不幸離世，而保單從未支付癌症賠償，AIA將支付身故恩恤津貼1萬港元/澳門幣，為受保人的摯愛提供額外支援。最後一提，「友愛護」癌症保障計劃設立特別申請期，合資格現有僱員成員可於今年12月31日或之前，透過僱主向其友邦團體保險或退休金計劃的財務策劃顧問遞交申請。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]