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內地財新製造業PMI擴張 與官方有別

標籤：經濟

【明報專訊】5月財新中國製造業採購經理指數（PMI）按月增0.3點至51.7，為2022年7月來最高；與國統局早前公布的官方製造業PMI不同，當月按月跌0.9點至49.5，連續兩個月擴張後回落至收縮區間。

5月增至51.7 近兩年新高

兩者數據分歧或因調查樣本有所區別，國統局PMI覆蓋的行業更多集中於佔經濟比重較大的重工業，樣本企業也多為大型企業；至於財新製造業PMI統計樣本，以沿海地區出口導向型的中小型民營企業及輕工業為主。彭博研究認為，是次財新數據可能因樣本或季節性調整因素而呈現不同結果，但兩者都反映需求有所放緩。

從財新製造業PMI分項數據來看，生產指數升至2022年7月以來新高，其中消費品類生產增長強勁；外需擴張幅度明顯放緩，當月新出口訂單指數明顯放緩，但仍位於臨界點上方。相比國統局製造業PMI分類指數，其生產指數按月跌2.1點至50.8，但仍高於臨界點；至於新訂單指數和出口訂單指數，分別跌1.5點至49.6及下降2.3點至48.3，都處於收縮區間。

另外，財新5月從業人員指數與國統局同樣在收縮區間小幅回升，而財新調查顯示，用工收縮普遍與人員離職後企業未填補空缺及生產效率提升有關。

財新：採購量指數升至近3年高位

財新指出企業採購意願增強，當月採購量指數在擴張區間升至近3年來新高，當月原物料庫存指數與4月持平，處於擴張區間。

此外，由於金屬、原油等原材料價格持續上漲，帶動5月製造業原材料購進價格指數繼續上行，已連續兩個月高於臨界點。

銷售端競爭激烈，部分企業減價促銷，當月製造業出廠價格指數雖按月微升，但仍落在收縮區間，反映企業獲利持續承壓。反而國統局出廠價格指數升至50.4，重上擴張區域。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，企業維持樂觀情緒，惟價格水平依然偏低，尤其是銷售端價格持續低迷，製造業就業連續數月收縮，企業擴員態度謹慎。就業壓力偏大、需求弱於供給仍是當前經濟面臨的困境，終究在於社會整體預期偏弱。他續稱，各項旨在穩經濟、促內需、增就業的政策加力增效並保持一貫和連續，應是施政重點。