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恒地：洪水橋尚有300萬呎農地待發展

標籤：經濟

【明報專訊】恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家誠在昨早股東大會後會見傳媒，他說，在政府收回洪水橋新發展區約350萬平方呎土地之後，集團在區內仍有約300萬平方呎農地，希望繼續發展，但暫未補地價。集團不會因此放慢農地發展，因應當局開發北部都會區，集團會盡量發展。

李家誠：集團會盡量發展北都

李家誠又說，政府撤銷樓市辣招後，加上樓價在之前已處於低位很久，隨着美國加息期已經完結，若減息周期開始，他對香港樓市有信心，料會表現穩定，但要視乎何時減息而定。香港樓市需求大，在政府「撤辣」後已見多了用家入市，反映剛性需求尤在。至於會否調整開盤進度，他說會跟進度推進。

在租務方面，李家誠稱表現不太好，希望減息後，加上多些人留港消費，令市道旺些。恒地本身的商場多在民生區，表現則較穩定。至於內房市場，集團另一主席兼董事總經理李家傑表示，要視乎救市情况，並指國家已出猛招應對。

瑞銀：政府收地 料助恒地降負債率

恒地被收回洪水橋新發展區土地消息一出，股價昨最多曾經升4.94%，並高見25.55元，到收市時升幅收窄1.85%至24.75元，全日成交額多達1.53億元。瑞銀發表報告跟進政府收地消息指出，料市場會對有關消息反應正面，相信政府在未來數年會加快收回土地下，有助恒地顯著改善資本結構。

該行又指出，撇除由今年至今恒地共錄得90億元合約銷售，單是政府收地及較早前向李寧（2331）出售商廈，已經有助其將負債比率由40%推低至30%。假設恒地手上有4100萬平方呎農地中的一半被收回，恒地料可以套現230億元，負債比率將可以降至29%。