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日清逾2.7億購韓脆卷零食製造商

標籤：經濟

【明報專訊】日清食品（1475）昨宣布，以480億韓圜（約2.717億港元）收購韓國脆卷零食製造商Gaemi Food全部股權，預期未來可加深了解韓國市場以尋求擴展業務。公司首席執行官兼執行董事安藤清隆表示，將向Gaemi Food管理層學習管理技術，相信不會出現過多人事變動，冀新收購的韓國業務利潤可錄得雙位數增長。

他指出，雖然香港即食麵需求依然強勁，不過冷凍食品表現受壓，去年由母公司收購越南業務，以及在台灣成立全資附屬公司，希望可擴大收入覆蓋範圍。日清正不斷了解各個市場所需，亦一直留意其他投資機會。他續稱，是次完成韓國業務收購後，日清可與Gaemi Food合作，包括將其產品出口至其他國家，日清亦可以其銷售渠道出售產品，以及一同採購原材料等，帶來協同效應。

港內地客增長帶動銷售

至於內地市場的表現，安藤清隆相信短期內仍會受壓，不過預期情况已經見底，希望隨着疫後各行業員工重返崗位下，將帶動中國南部需求。日清於中國內部的需求不斷增長，目前內地的銷售點約70個，公司亦將會加大北部的覆蓋率。

他又稱，港銷售表現仍可受內地旅客所帶動，每包出前一丁在港的售價約為3.3至3.6港元，但產品在港生產再運送到內地，因此內地售價約為4.5元人民幣。內地旅客在港購買出前一丁較為便宜，不少旅客會購買作為手信，因此旅客人數增長將利好公司表現。

即食麵維持現價 免消費者混亂

雖然近期日圓弱勢，安藤清隆表示，香港及內地市場暫均未有計劃調整產品價格，即使部分內地即食麵公司近日已上調價格，但日清仍會維持現價格水平，以免令消費者感到混亂。

整體而言，安藤清隆表示，雖然銷售增長十分重要，但不希望以大折扣銷售高端即食麵產品，相信收入表現與去年相若，冀通過產品高端化帶動毛利，加上控制成本、營運效率等，整體純利按年達至中單位數增長。