花旗：首季高端客升24% 內地客大增

高息環境將近結束，江碧彤表示，客戶開始明白資金不可單再放在定期存款，首季投資更為活躍，資金從定存、現金轉向保險和投資產品，期內淨新增投資有不錯升幅，期望下半年可保持首季增長趨勢。她指客戶對股票掛鈎產品有較大興趣，除收息外亦可參與股市，債券和債券基金亦是受歡迎產品。因應新增客戶帶來資金流入，令首季個人銀行存款有單位數上升。

花旗昨日公布推出Citigold私人客戶專屬扣帳卡，最高每日消費限額由過去的10萬元增至30萬元。江碧彤表示，去年整體客戶扣帳卡簽帳數目，較2019年疫情前上升近3倍，私人客戶則升逾7倍。私人客戶扣帳卡外幣交易數目在今年首季按年增長超過50%，大部分增幅來自餐飲、旅遊和日常購物等領域，顯示高淨值客戶，尤其是經常外遊和有子女在外地升學客戶，對扣帳卡服務的需求和使用量不斷增長。

對於加強扣帳卡服務會否影響信用卡簽帳增長，江碧彤指兩者並非此消彼長，去年信用卡整體客戶交易數目和交易額，較2019年均有六成增長，去年信用卡佔簽帳數目95%，扣帳卡佔5%。她指海外商戶更多接受電子消費，客戶在帳戶兌換外幣更為方便，帶動客戶先在帳戶合適價格兌換外幣，以扣帳卡取代外幣現金消費。