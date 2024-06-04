GEM新股高開低走 優博收升6% 街貨轉手率逾1.5倍 分析：走勢差料影響新股氣氛

半導體托盤供應商優博昨首日掛牌，承接5月份新股首日皆升，開市報0.66元，較招股價高32%，之後曾高見0.68元，惟升幅全日反覆收窄，曾低見0.51元，收市報0.53元，較招股價僅高6%。一手5000股，未計手續費帳面僅賺150元。

最多曾升36% 成交活躍達1.37億

不過，優博成交活躍，成交額有1.37億元，成交股數達2.25億股，相對發售股數1.375億股，單日街貨轉手率逾1.5倍。優博公開發售部分，超額認購2502倍，獲3.88萬份申請，一手申請數目佔7831份，只有16份獲配股份，一手中籤率僅0.2%，需申請250萬股，即500手方穩獲一手，即涉資約151.5萬元。公司以招股價下限0.5元定價。

汽車街首日勁升後昨破底

另外，上周五掛牌、收市勁升26.8%的新股汽車街（2443），股價昨急回吐並「破底」，曾低見9.85元，收報9.99元，下跌22.8%。該股招股價為10.2元。

信誠證券聯席董事張智威表示，優博超購反應勁，惟全日僅升6%，直言股價表現差，扣除認購手續費等成本，散戶幾乎「無肉食」。由於優博市值低，基金不會沾手，主要都是散戶買賣，因此造成昨日成交大、但股價升幅有限，直言是「旺市不旺價」。

張智威又認為，優博昨日股價表現，對新股市場氣氛有影響，亦顯示新股市場風險仍然高，散戶不要以為認購反應理想，就代表上市後股價必定大升；而且新股風向轉得很快，投資者宜小心。

明報記者