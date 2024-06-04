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鷹君棄提私有化 朗廷急瀉38%

標籤：經濟

【明報專訊】鷹君集團（0041）對朗廷酒店 （1270）醞釀私有化的消息，經過約兩個月終於泡湯，消息更震散朗廷的股價。單日朗廷股價曾經逆市最多大跌45.36%，一度低見0.53元，收市時其跌幅收窄，仍瀉38.14%，收報0.6元。朗廷股價昨「大插水」，現價相比4月初公布鷹君擬對其私有化消息時股價0.58元，僅略高3.45%，經歷兩個月後接近打回原形。

半年內不能再提全購要約

朗廷董事會是於上周五收到鷹君的書面通知不再對其提出私有化，公告內並沒有解釋當中的理由。根據收購守則，要約期於上周五同日結束，鷹君於今次要約結束6個月內，不能夠再對朗廷提出全面收購要約。翻查朗廷的交投紀錄顯示，在其公布鷹君擬對其提出要約的消息曝光後，鷹君並沒有在市場購入過任何朗廷的股份。

雖然鷹君並沒有入市增持朗廷，但是其附屬管理公司LHIL Asset Management（下稱LHIL）在5月9日，按照酒店管理協議，獲朗廷以每股作價0.646元，發出近5543.26萬份單位，用作支付酒店管理費及許可費，持股因此增至70.7142%，持股較此前多增4.26個百分點。是次LHIL獲發股訂價及增持股份，均按例視為要約期間交易事項，或左右鷹君擬提出的要約。無論如何，最終要約未成，加上股價經此一跌，LHIL新獲的股份帳面要倒蝕254.99萬元。