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IATA料航空業今年利潤2379億 升11%

【明報專訊】國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空業淨利益為305億美元（約2379億港元），按年增長約11.3%，亦較去年底預期的257億美元上調18.7%。不過，該協會預計今年行業投入資本回報率（ROIC）為5.7%，仍較平均資本開支低約3.4個百分點。

料資本回報率低於資本開支

IATA預計，全球航空業收入按年增9.7%至9960億美元，超過總開支按年升9.4%至9360億美元，兩者都創歷史新高；營業利潤料達到599億美元，按年增長14.7%。客運收入方面，IATA料今年按年升15.2%至7440億美元，平均載客率為82.5%，與2019年疫情前相若。至於今年貨運收入，預計由去年1380億美元下降至1200億美元，貨運量料下降17.5%，但仍略高於疫前水平。

IATA理事長威利沃爾什（Willie Walsh）稱，航空業雖持續盈利，但仍有很大的差距要彌補，每運送一位旅客收入僅6.14美元，數額於許多地方甚至不夠喝一杯咖啡。他稱要提高盈利能力，解決供應鏈問題至關重要，如設法避免繁瑣的監管及不斷增加的稅收提案亦是助力。

接區域劃分，IATA估計亞太區航空公司將佔全球客運量增長的一半。該區航空公司由去年淨利潤6億美元增加至22億美元，主要因中國、日本和澳洲國內航線恢復，惟國際航線恢復仍較緩慢。