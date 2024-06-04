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「散戶大哥」疑重倉 GameStop曾升七成

【明報專訊】在2021年初掀動散戶逼空對冲基金大戰的「帶頭大哥」、網名「Roaring Kitty」的美國萬通人壽保險前營銷人員吉爾（Keith Gill），張貼相信是其重倉「網紅股」遊戲驛站（GameStop）（美：GME）的截圖，刺激其股價昨開市急升逾七成至40.5美元，午夜前升幅收窄至兩成左右，回落至28美元。

張貼截圖顯示持500萬股

吉爾周日在Redditr/SuperStonk論壇發布截圖，顯示自己持有500萬股「網紅股」遊戲驛站，截至上周五價值1.157億美元（約9億港元），另持有12萬份遊戲驛站認購期權，每份期權的購買價格約5.68美元，行使價為20美元，6月21日到期。遊戲驛站股價上周五收報23.14美元。

美ISM製造業指數意外跌至48.7

昨公布的美國5月ISM製造業指數，由4月的49.2，出乎意料下滑至48.7，進一步落入收縮區域。新訂單指數跌至45.4，是接近一年低位，反映需求轉弱。製造業進一步收縮的數據公布後，道指和標普500指數早段由升轉跌，不過納指早段維持向上。

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）宣布明年將推出Blackwell Ultra晶片，並在2026年推出下一代AI平台Rubin，其股價早段升4%。

另外，對於葛蘭素史克昔日的胃藥王牌Zantac被指可能會致癌的訴訟，特拉華州法院裁定，原告的專家證人可提供證據，葛蘭素史克（英：GSK；美：GSK）午夜前股價挫9%。

油組與盟友（OPEC+）同意延長減產政策至2025年，但在第四季起逐步取消自願額外減產。國際油價午夜前跌約3%，布蘭特期油跌至每桶78美元水平，是2月以來首次失守80美元關口。

（綜合報道）

[國際金融]