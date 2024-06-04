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Shein據指最快本周申倫敦上市 估值或5000億

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，快時尚巨頭Shein計劃最快本周秘密申請在倫敦上市。消息稱，Shein將在未來幾天向英國監管機構私下提交上市意向，但提交申請的時間可能仍有變化。

《金融時報》指出，保密備案不一定意味即將上市，但若Shein決定推展上市計劃，將使其能夠更快做好上市準備。

提交申請時間仍存變數

Shein在去年對上一輪融資估值達660億美元，若在倫交所順利上市，其總市值可能突破500億鎊（約5000億港元）。即使Shein僅將10%股份上市，這也將成為礦業巨頭嘉能可（Glencore）於2011年上市集資近100億美元以來，倫敦最大規模的IPO。Shein去年利潤超過20億美元創新高。相比下，其競爭對手H&M，以及Zara母企Inditex最近一個財年的利潤，分別為8.2億美元和58億美元。

此外，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）周日起配售價值120億美元股票，市場反應熱烈，入標程序開始數小時已錄得超額認購，暫未知多少認購來自海外投資者。

彭博社稱，沙特阿美高層將在倫敦和美國宣傳，以刺激外國投資者的需求。是次認購將於周四截止，配售規模將是沙特阿美上市以來，規模最大的股票銷售之一，有助沙特政府投資於AI及旅遊業等項目，推動經濟轉型。

（綜合報道）

[國際金融]