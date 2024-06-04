moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳頴峰：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（二）

【明報專訊】上期講到「轉數快」未來的發展機遇，今期會探討轉數快的挑戰及展望未來支付市場發展。

轉數快支付將會遇到四大挑戰：

1）安全與隱私保護：隨着數字支付的普及，安全和隱私保護問題變得尤為重要。數據泄露、帳戶被盜等風險，都是轉數快要面對解決的挑戰。政府和金融機構必須採取嚴格安全措施，保護用戶個人信息和資金安全，從而增強用戶的信任。

2）用戶教育與普及：雖然轉數快在技術上具優勢，但對很多普通用戶來說，接受和習慣使用轉數快作為支付方式仍需一個過程。政府和相關金融機構需加大對市民的教育和宣傳力度，讓更多人了解和掌握轉數快的使用方法和優勢。只有大多數市民都熟悉並接受，這一支付方式才能充分發揮潛力。

3）技術兼容與標準化：轉數快需與其他支付系統和商戶系統進行兼容和整合，這對成本有一定要求。商戶要聚合不同支付平台、要花費資源和時間，這給轉數快的推廣帶來了一定的挑戰。要克服這一問題，需要政府、金融機構和支付平台共同努力，提供更具效益的聚合支付方案，確保轉數快能夠順暢地與各類支付場景兼容。

4）市場競爭與壟斷風險：隨着金融科技的快速發展，市場上的支付方式和平台也層出不窮。轉數快需在激烈的市場競爭中脫穎而出，這對其功能、服務和用戶體驗提出了更高要求。此外，如何維持市場競爭，確保轉數快在公平的市場環境中運行，也是需要考慮的重要問題。

對未來支付市場發展，筆者有五大展望：

1）多元化應用場景：隨着技術的不斷進步，轉數快有望在更多的應用場景中發揮作用。除了現有的支付、帳單繳付、商戶支付等功能，轉數快還可以進一步拓展到交通、醫療、教育等領域。例如，市民可以用轉數快支付地鐵票、醫療費用、學費等，從而實現真正的「一站式」支付體驗。

2）數字經濟的推動力：轉數快作為數字支付的重要組成部分，有望成為推動數字經濟發展的重要力量。隨着數字經濟的不斷發展，數字支付系統的完善和普及將成為重要的基礎設施。轉數快可通過提高支付效率、降低交易成本，促進經濟活動的數字化轉型，推動整體經濟發展。

3）促進普惠金融：轉數快的普及和應用還有助於促進普惠金融。傳統的信用卡支付無法覆蓋所有人群，特別是低收入階層、未成年人或長者。轉數快作為一種便捷且低成本的支付方式，可以幫助這些人群更容易地進入金融體系，享受基本的金融支付服務。

4）增強支付系統的韌性：轉數快還可增強整體支付系統的韌性。多一種支付方式，就多一層保障。在天然災害、地緣政治危機等特殊情况下，某些支付系統可能會受到影響，而轉數快可作為一種災備方案，確保香港金融支付系統的穩定運行。此外，轉數快還可分散金融風險，避免被單一支付系統壟斷所帶來的風險。

5）促進數據驅動的決策：轉數快產生的數據可為政府和企業提供寶貴的信息，幫助他們做出更精確的決策。例如，通過分析交易數據，政府可以更好地了解市民的消費行為和需求，從而制定出更切合實際的政策和措施。企業也可通過這些數據，優化業務流程，提高運營效率。

總括來說，轉數快在香港和跨境支付領域的發展，既面臨機遇，也充滿挑戰。政府和金融機構需通力合作，克服技術、安全、用戶教育等困難，推動轉數快支付更普及和應用。同時，轉數快的發展也需得到廣大市民和商戶的支持和參與。只有在各方共同努力下，轉數快才能發揮潛力，成為香港和跨境支付的重要力量，推動數字經濟繁榮發展。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事

[陳頴峰 金科育律]