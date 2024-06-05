巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手

富途提醒：市價單成本難控

有網民於網上討論區指出，券商SoFi在其不知情下，以數十倍孖展額度買入巴郡A股，用戶於巴郡停牌時下市價單，股份復牌後回復至「正常」股價，即逾60萬美元買入，最終被要求平倉，更有股民貼圖顯示虧損超過6000萬元。

券商SoFi回應傳媒查詢時表示，正仔細研究問題，以找出最佳的解決方案，完成內部調查後將及時公布，並發布正式聲明，希望在此之前容許平台先作必要的分析和討論。

事件不斷發酵之下，其他券商例如長橋、華泰等亦被指有客戶在沒有融資額度下買入股份，最終欠下數十萬美元。相關券商暫未有公布處理方式。互聯網券商龍頭富途（美：FUTU）回應本報查詢時稱，周一市場異常，富途嚴格把控風險，確保客戶資金安全，沒有用戶造成任何損失。富途表示，始終致力於保持安全、穩定的投資環境，完善風控機制，讓投資者放心交易，安心投資，提醒投資者市價單的成本難控，使用市價單需謹慎，避免過高的投資風險。

盈透撤回所有相關交易

此外，亦有網民表示以盈透證券孖展戶口，槓桿300倍買入5股巴郡A股後，帳面虧損高達34.74萬美元，不過獲盈透最終撤回所有巴郡A股相關交易。

雖然巴郡A「特價時段」185.1美元驚現46股成交，但紐交所最終決定取消任何因技術問題出錯期間的交易，所有晚上9時50至51分之間任何價格等於或低於603,718.3美元交易都將被取消。由於紐交所只取消「超低價」交易，「超高價」成交卻維持現有安排，即高見741971.4美元的成交，以周一收市價631,110.1美元計，若在高位買入帳面將蝕逾10萬美元。

明報記者 蕭嘉聰