moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數

【明報專訊】中華煤氣（0003）今年3月業績會上坦言本港煤氣費今年有加價壓力，常務董事黃維義昨於股東會後記者會時表示，公司已就加價事項與政府溝通並提交報告，強調「漲幅合理，不會是雙位數增幅」；至於實際增幅及時間表則有待政府正式公布。

短期內難再派紅股

煤氣近年停派發紅股，黃維義稱宏觀環境有所轉變，故公司要審慎理財和降本增效，難以短期內再派發紅股，舉例指「（公司）利潤未必增加10%，股息卻要派10%，是不切實際。」資本開支方面，執行董事暨首席財務總裁楊磊明指出，公司2022年資本開支為83億元，去年為102億元，預計今年為75億元，將主要投資在新能源業務及具效益的投資項目。

至於綠色甲醇業務，黃維義透露近期與佛山市溝通，並與佛山燃氣簽諒解備忘錄（MOU），計劃在當地興建綠色甲醇廠，冀2027年可出產，首階段產量為20萬公噸，供應予大灣區港口。同時，煤氣旗下生產可持續航空燃油（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）正在馬來西亞建廠，他稱該廠房料每年可出產25萬噸。

氫能方面，黃形容公司「初試牛刀」與城巴合作推氫能巴士，城巴將在年底前先推出5部氫能巴士投入服務，按煤氣管網每年可供應1.2萬噸氫計算，可足夠供應予本港600部巴士轉用氫能。他續稱，正與政府溝通氫能相關業務發展，包括由氫轉化電以供應予建築工地及電力不足的地區。

與政府溝通氫能相關發展

另外，黃維義指出香港業務對氣溫變得相當敏感，氣溫每上升1度相當於售氣量下降2.5%，加上部分受港人北上消費影響，今年首季香港售氣量下跌約2%，不過工商業用氣量受惠於航空業復蘇，預計勢頭將延續至今年。