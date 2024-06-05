上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」

【明報專訊】內地一線城市推行支持房產行業政策愈見積極。據上海市房地產行業協會微信公眾號，5月3日由該會、上海房地產經紀行業協會聯合倡議發起上海商品住宅「以舊換新」活動。截至6月3日，招商、廈門象嶼、金地、中國能建、中國鐵建、中建東孚、上海紡織、金融街、新華、外高橋、雋岡、中交城投、中國金茂（0817）等13家企業、21個項目和10家房地產經紀機構參加活動。另據中國房地產網報道，收購存量住房的政策暖風終於吹到廣州。在今年5月30日，廣州市增城區新塘鎮發布《關於廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告》，提及擬採用購買市場化商品房作為該項目安置房源，並向社會徵集符合條件的住宅房源（房企）。
房企報名截止時間是6月3日下午5時，金茂萬科都會四季的相關人士向該網表示積極參與是響應政府號召，同時也能夠助力項目銷售。但該項目目前只提交了報名資料，最終收購多少房源、按什麼價格收購還要等地方政府的後續通知。而備受關注的交易價格。公告提到房源交易單價以成本法的評估方式確定，原則上為「土地成本+建安成本」。據了解，這是廣州市首次響應中央號召，推進「存量收儲」用作拆遷安置房。
據報，廣州本地一家民營房企也報了名，該民企管理層表示，「政府公布的收購價是成本價，我們項目現在的售價已低於成本價，如果能以成本價賣給政府當然最好。」現時蝕本賣樓項目不在少數，據該民營房企管理層介紹，項目當初購地成本為每平方米 7000多元，目前售價每平方米僅1萬元，早已跌破成本價，認為「政府沒有按目前的售價來收購已經很好了。」
根據廣州中原研究發展部的統計，截至5月底，廣州全市商品房庫存量為1173.6萬平方米，自2月份以來連續3個月攀升。