金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化

明報記者 陳偉燊 澳門報道

王英偉又說，集團的業務在「五一」檔期表現良好，至於在之後如何吸引更多遊客，他們有計劃增加更多具吸引力的項目。當中在非博彩項目方面，他們不會獨沽一味只舉辦演唱會，而是會舉辦更多體育盛事、文藝及其他項目。王英偉稱，集團快將推出智能賭枱，料有助在各方面帶來幫助，包括提高保安及穩定性，但他稱引進智能賭枱之後，人手不會減少。

此外，出席同一場合的美國博彩業協會總裁及首席執行官Bill Miller表示，澳門在疫後賭收已回復至疫情前75%，他認為澳門投入更多非博彩，會推動更新及創新，做好體驗會更重要。該會認為，打擊非法賭博，推廣負責任博彩，對亞洲博彩業恢復並超越疫情前收入水平最為重要。

文綺華：擬赴日韓泰路演 吸遠程客

澳門旅遊局長文綺華則在會後指出，有別於去年通關後鞏固內地及香港客源，當地今年計劃爭取遠程客，目標是今年爭取逾200萬海外遊客。當中澳門特區當選為2025年東亞文化之都，他們冀在東京及首爾之外的城市，去宣傳及推廣澳門，包括和韓國及日本建立交流機會及平台，並且發展旅遊+體育，吸引海外遊客。

文綺華還說，今年旅遊局會到日本東京、韓國首爾等地做完路演後，還會到泰國及馬來西亞吉隆坡推進路演。同時亦遠赴西班牙及葡萄牙參加旅遊展，明年再加大力度接觸遠程旅客市場，例如重新啟動到中東及迪拜舉行推廣活動，和歐洲旅遊社聯盟接觸，並做線上培訓，同時會和Discovery、BBC及彭博等大媒體合作推廣澳門旅遊。

澳門航空伙國泰 展開往來首爾合作

在開發長途客源方面，她說，澳門航空已部署開設中東航班，大韓航空亦將往來澳門班次增至一周5天。他們已和國泰航空（0293）在往來首爾方面展開合作，將來料雙方在合作上還有更多突破。

至於香港客源，她表示，由於今年復活節及「五一」檔期貼近，因此香港訪客在復活節檔期訪澳較少，期望暑假之後爭取更多港客前來，他們亦會在香港的商場做路演，並進行推廣。