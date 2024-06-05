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澳門投資局：外企有意拓大健康業務

標籤：經濟

【明報專訊】近年澳門正逐步將經濟及產業多元化，澳門貿易投資促進局主席余雨生在昨日出席G2E Asia（亞洲國際娛樂展）後表示，在尋求適度多元時，空間是關鍵，隨着澳門與橫琴組合成深度合作區，兩個地區已經一同到歐洲巴黎及美國三藩市對外推廣。當中他們聯同香港財政司長陳茂波及廣東省長黄偉中等到訪三藩市。

隨着深中通道快將通車，深圳及中山往來交通從兩小時大減至20分鐘，加上和大灣區東岸存在成本差異，因此他們正爭取吸引更多投資者到大灣區西岸。

余雨生續稱，現時海外投資者對澳門的認知，多以旅遊產業為主，並對進入澳門市場發展感興趣。在澳門推動1+4適度多元策略（即建設旅遊休閒中心同時，發展大健康、高新技術、現代金融，以及會展商貿和文化體育）中，以他所接觸，外間對到澳門發展大健康業務興趣較大。

欲推動更多會展活動

但他指出，在引進更多大健康項目同時，澳門亦有意推動更多會展活動。當中G2E Asia由去年在新加坡及澳門分開舉行，今年歸一在澳門舉行之外，他們有意爭取更多優質買家及國際化。雖然澳門的會展場地比以前增加，例如增加了銀河國際會議中心，但是他們已經聯同會展場地成立小組，助力競投及爭取更多會議展覽過來澳門落地。相比澳門在2019年舉辦1536場會展項目，經疫情縮減後，到去年回升至1100場會展項目，今年目標是爭取1500場會展項目。