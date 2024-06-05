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紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測

【明報專訊】紅海航運受阻，令全球運力短缺情况惡化。全球供應鏈所受的影響較此前預期大，推動貨櫃運費持續攀升。航運巨擘馬士基（Maersk）上調今年指引，是該公司1個月內，第2次上調盈利預測。馬士基指出，紅海運輸持續受阻，迹象顯示港口擠塞正在加劇，以亞洲及中東的主要港口尤甚，限制貨船的運力，令貨櫃運費進一步推升。

航運資訊公司Linerlytica指出，新加坡、迪拜的港口擠塞愈來愈嚴重，主要由於貨運需求激增、紅海航道受阻，以及其他港口面臨天氣等問題。

根據海運諮詢機構Drewry所編製的世界貨櫃運費指數（World Container Index, WCI），截至5月底，每個40呎貨櫃運費達4226美元，較截至4月25日當周上升超過56%。由上海運往鹿特丹及洛杉磯的主要航線貨櫃運費更超過5000美元。

新加坡迪拜港口擠塞趨嚴重

馬士基指出，市場對貨櫃運輸的需求強勁，但由於航線延長、設備短缺及交付延誤，導致港口擁堵加劇，供應基本面受到負面影響。這種供需失衡，對運費產生直接而深遠的影響。馬士基預期，今年剩餘時間運費將繼續上漲，有助於2024年下半年實現較強勁的財務表現，因此向上修訂今年盈利展望。

該公司最新預期，今年除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）將介乎70億至90億美元，遠高於先前預期的40億至60億美元。馬士基又預期，今年的自由現金流至少可達10億美元，原本預期為負20億美元。

（綜合報道）

[國際金融]