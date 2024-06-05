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姜靜：歐加日央行料調整幣策

【明報專訊】過去一周，多個央行進入靜默期，經濟數據亦大致符合預期，匯市未能打破悶局。然而，進入6月局面有所改變，因為未來幾周多間主要央行將舉行議息會議，且市場估計將會調整貨幣政策。利率掉期市場數據顯示，市場預期歐央行和加央行將在本周會議上宣布減息25個基點，而下周的日央行會議亦有機會加息。

歐央行早前已多番暗示將在6月開始減息，儘管近期歐元區經濟狀况趨穩定，同時5月通脹初值超預期，且協商薪資按年升幅已由去年第四季的4.5%，上漲至今年第一季4.7%，但估計這些數據將不會改變6月的減息計劃。然而，鑑於通脹預測的上行風險及多數官員保持審慎立場，歐央行進一步轉鴿機會率較小。事實上，市場在過去一個月已大幅下調歐央行全年減息預期，從約74個基點下調至約62個基點，歐元兌美元因此明顯走強。本周投資者將聚焦歐央行的前瞻指引及季度宏觀經濟預測，如指引未及預期鷹派，又或經濟預測被下調，歐元兌美元或下滑至近期的波動區間下限（1.0790、1.0730）；相反，貨幣則獲得一定上行空間，但須要留意多方可能逢高拋售歐元，阻力位在1.0930、1.1。

日本方面，政府早前批准6月起大幅提高電價，加上春鬥加薪幅度突破5%，或推高通脹，估計日央行或在下周加息10個基點，全年共加息30個基點。另一方面，在目前購債計劃下，估計日央行可能啟動被動量化緊縮。日圓短期內可能維持逢高拋售，然而，日債收益率的持續上漲及美國經濟增長放緩，將限制日圓兌美元跌幅。同時，日本當局亦有可能繼續通過干預支持日圓，暫時關注154.7至158區間。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]