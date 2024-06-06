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3個IG內容陷阱要避開

【Presented by：WAW Creation】其實，AI工具現在普及且方便易用，製作內容不再只是專業團隊和Agency才能做到的事。不過，最近接到幾個品牌案例，發現內部團隊和一些非專業新手管理下，品牌的IG帳號在沒有預警下整體表現明顯下降。Marketer們開始質疑是不是被AI工具害慘了。我的結論是：好的工具，卻用錯了策略。

Presented by：WAW Creation

重Post熱門視頻的陷阱

大家都知道，短片視頻在各個平台上能夠得到很好的自然觸及率(Organic Reach)。但製作視頻花時間和心血，所以一些小品牌或中小企會「借用」其他社交媒體上的熱門視頻內容，可能加上自己的品牌框框，甚至直接下載重新在自己帳號上載，最多標明出處。這種做法除了沒有尊重原創作者，如果影片有原創者水印，會被官方認出來，影響品牌的IG帳號。有些AI專家或創作者會教導用一些工具半自動化擷取其他熱門視頻再上載，其實這正是Instagram的禁忌。再者，如果視頻超過90秒，就更不要期待會在Explore中得到「寵幸」了。

利誘虛假回應互動的危機

Facebook在2017年已經明確公布Like、Comment、Share、Tag利誘式互動會降低自然觸及率。同一家公司，Instagram怎會坐視不理？不過人類總是犯重複的錯誤，Instagram充斥要求follower Like、Comment、Share、Tag朋友的遊戲，這種假的Engagement，其實Instagram官方一直在關注，最近也直接說明會像Facebook一樣處理。至於運用AI工具在DM中用AI工具(如ManyChat)回應Comment這個灰色地帶，尚未有明確結論。總括而言，品牌和內容創作者在認真製作內容後，也值得多花一點心思設計一個真正的Call to Action。

粗製濫造內容的致命錯誤

重新上載低質素的視頻內容，會直接影響IG帳號的觸及率。隨着AI工具的流行，我看到更多自動生成但質素堪憂的內容。無可否認，短時間內可．能欺騙到官方演算法，但對於品牌帳號來說，這樣真的有幫助嗎？我相信大家也試過作為用戶，偶爾看到自己曾經follow的品牌或帳號post的內容，然後質疑自己是什麼時候加了這個帳號，覺得這個帳號的內容不合心意而直接Unfollow。己所不欲，勿post於人。

這三個只是我看到眾多「對的工具錯的策略」之中的少數。除了AI工具變得更方便，我看到更多誤墮營銷策略陷阱的例子。Marketers應該多留意工具背後策略的運用。最近，我將營銷策略及AI運用的結合推出了一個新的課程「品牌營銷策略 AI 加強版」(https://bit.ly/4aFG5xw)，也歡迎大家一起分享經歷和點子。

 

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com