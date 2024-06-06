虛擬資產交易發牌制度受質疑

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知名交易所寧棄投資「退場」

這一系列的「退場」行動引發了各界對香港金融創新發展的疑慮。業界人士指摘當局在推行新制度時過於謹慎，過度依賴傳統金融思維，削弱了牌照的競爭力和靈活性。

根據目前獲得牌照的兩家虛擬資產交易所的業績，他們必須被「鬆綁」才能找到盈利模式。這些撤回申請的舉動顯示，即使已經投入大量資源和前期成本，交易所仍然選擇放棄來港發展。

業界對新發牌制度提出了幾個關切點。首先，虛擬資產市場發展政策和措施由不同監管部門分段設計，缺乏整體戰略考慮。政策制定的時間表也遠遠落後於科技演變和全球發達經濟體如歐盟的合規發展步伐。

監管策略不周 審批條件太嚴

其次，證監會審批條件過於嚴苛，過度使用傳統金融經營概念，對於Web3金融缺乏包容性。按愚公所知，一些申請者雖然已經在冗長的審批過程中回答了多達六、七千條問題，但仍然未獲發牌。

第三，雖然很多營運商在國際市場上已經具備多年及豐富的虛擬資產業務經驗，但政府和監管機構卻因為起步遲而缺乏Web3業務的實際經驗，這在技術、市場經驗和創新精神方面造成了溝通障礙，導致浪費了很多時間，甚至作出錯誤的決定。

在香港仍然面臨虛擬資產交易所的發牌機制困惑時，歐洲議會已於去年4月簽訂加密資產市場監管法案（MiCA），為加密貨幣市場參與者提供明確的綱領與標準。而英國央行（Bank of England）和金融行為監管局（FCA）則按計劃推進了英國數字證券沙盒計劃，為英國數字金融發展開啟了新的篇章。該計劃已於今年1月啟動，為期5年，暫時放寬了與中央證券存管機構（CSDs）相關的某些法律要求，以支持分散式帳本技術（DLT）和代幣化實驗，包括可運營交易和結算市場基礎設施。

英國啟動數字證券沙盒計劃

英國的沙盒計劃，還包括對更宏觀的發展方案及其他數字證券相關的議題的研究，當中包括擴大沙盒計劃的範圍至包括美國，以及對於新創企業在沙盒中更具靈活性的資本需求。計劃還研究對於法律調整的需求，以確保這些調整也適用於數字證券等一系列數字資產，此舉可為數字資產合規發展奠定新標準和基礎。

對於依賴現有監管架構，將香港打造成為全球虛擬資產交易中心的前景，愚公並不樂觀。不過，金管局透過沙盒試驗為穩定幣等新資產類別訂立規則，卻是好的開端。證監會應該參考英國央行、英金融行為管理局和香港金管局的做法，以沙盒模式盡快推出有限制的虛擬資產交易所發牌制度。待這些交易所在規範下運作一段時間後，政府就能制定更平衡利弊的監管模式，為香港晉身全球數字資產交易中心鋪路。

值得一提的是，香港政府目前正在審理有關建立虛擬資產場外交易服務的發牌制度的公眾諮詢，相信很快會公布結果。由於過去曾發生涉及虛擬資產場外交易營運商的欺詐案件，香港政府需要通過監管措施應對洗錢和恐怖分子資金籌集等風險。

金管局沙盒及海關參與探新路

未來，在香港提供虛擬資產對法定貨幣交易服務的機構，須在立法後向海關申領牌照。發牌制度將涵蓋所有虛擬資產場外交易服務，並由海關負責監管相關規定的遵守情況。我認為政府應該借助這次機會，通過沙盒模式下的場外交易發牌制度，持續加強虛擬資產場外交易行業的監管，並適時在不同監管機構之間共享相關信息。

金管局的數字金融創新監管沙盒計劃顯示，政府部門正在積極探索適合香港的監管方式。然而，只有與業界通力合作，才能在促進創新和維護穩定之間找到最佳平衡點。只要持續推進，我相信香港最終能夠成為面向全球的數字資產交易樞紐。但要實現這一目標，政策執行也需要跟上，以解決當前的合規化困境。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

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