活在灣區：北上租車自駕 宜格價留意「備註」

明報記者 劉敬華

港人在內地租車，一般需要「兩證」，分別為回鄉證及內地駕駛證。目前港人持有香港駕駛執照，並符合相關條件，便可免試換領內地的C1小型汽車駕駛證、C2小型自動檔（自動波）載客汽車駕駛證及E二輪摩托車駕駛證。須符合的條件包括持有本港正式駕駛執照，申請小型汽車駕駛證人士的年齡須為18歲以上及70歲以下，並須在視力、聽力及身體運動能力方面符合要求，如無紅綠色盲等（見表1）。為證明身體狀况符合要求，申請人須提供體檢報告，身體檢查須在廣東省內各縣（區）級以上醫療機構做，不能由香港註冊醫生證明書代替，為方便辦理，目前內地各辦理點也配備自助體檢機。

體檢須廣東省做 不能港醫生代勞

至於實際申請流程，申請人必須親身前往廣東省內公安機關交通管理部門的車輛管理所辦證窗口辦理申請，辦理點包括羅湖車管所分所。若選擇於深圳辦理，可透過網上深圳交警網站（http://szjj.sz.gov.cn/CGZL/）預約，然後於預約時間帶同所需文件親身前往指定車管所辦理申請（見表2），宜預早到場，以預留時間在指定車管所的自助機拍照及做體檢。費用方面，駕駛證免試換證費用為480元（人民幣，下同），駕駛證工本費為10元。

免試駕駛證費用低於500元人民幣

取得內地駕照只是第一步，北上自駕遊前應先了解內地交通規則，包括了解相關的路面指示，如被稱為魚骨線的縱向減速標線，此標線常見於隧道入口或前方道路突然收窄的入口，以提醒駕駛人士於這些容易發生事故區域必須減速慢行。還要留意，內地城市限行措施及公路收費，目前內地不同規格高速公路的收費不同，如要事先查詢公路收費，除可透過「粵通卡etc」微信小程序，亦可透過高德地圖或百度地圖等導航Apps查詢，內地高速公路出入口一般設有ETC和人工收費通道，其中人工收費通道除收取現金外，亦接受支付寶及微信支付等電子支付方式付款。由於內地駕駛的注意事項與本港不盡相同，北上自駕遊前可向具相關經驗人士「取經」，以確保自己及同行乘客的安全。

閒日租車費較周五至周日廉宜

至於北上租車，內地有不少租車平台選擇，如神州租車、一嗨租車、至尊租車及悟空租車等，各租車平台各有優點，如服務較佳、車款選擇較多，又或是取車還車點較多等，出行前可先參考網上的評價。若着眼點主要在租車費上，或可考慮選用個別可提供格價功能的租車平台，如支付寶車生活內的支付寶租車，又或是攜程租車。至於租車程序，以支付寶車生活為例，透過內地支付寶App進入「支付寶車生活」小程序頁面，選擇當中的「優惠租車」，便可進入「支付寶租車」頁面，選擇租車城市、取車地點、日期及時間後，按入選車頁面，選定車款，確認訂單，使用芝麻信用免押金後（若芝麻信用不足，便需支付押金），再支付租車費，便可在選定時間到選定地點取車。

至於租車費，一般而言周一至周四的租車費會較周五至周日廉宜。參考支付寶租車的資訊，若選擇在6月6日周四於深圳福田火車站取車，租車10小時，選擇日產天籟，日均租車費可低至3元，但要留意這並非總價格，因除基本租車費外，還要支付基本保障服務費及車行手續費，計入此兩項費用後的總價為75元，同一平台同日改選特斯拉Model 3，平台選出的最低總價為272元。同一地點取車租車10小時，若改於6月8日周六租車，再參考該平台提供的最低價，日產天籟的總價為291元，特斯拉Model 3總價為395元。儘管周末租車費較高，於租車前先留意平台有否提供團購優惠或優惠券，也有助減省租車開支。

可於平台加購車保加強保障

選擇時除留意總價，還要留意租車備註是否符合需要，如「不限里程」、「倒車雷達」、「行車記錄儀」、「手機支架」、「倒車影像」及「滿油取還車」等。此外，基本保障服務費只包三者險和交強險，一旦車身有所損毁或要賠償，故宜加購車保加強保障，各租車平台均有提供此服務，加購價可由數十元至百多元不等，視乎所選擇的保障而定。

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