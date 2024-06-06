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話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷

【明報專訊】提供體育賽事、電影劇集等服務的Now E於2018年由電訊盈科（0008）成立，作為電盈旗下OTT平台服務之一，當年以可即時收看2018年世界盃作為號召，當中播放足球直播賽事採用彈性收費模式，吸引一班不願簽「死約」的觀眾。

連同Now TV 4年前香港電訊買入

及後電盈於2020年8月將包括收費電視Now TV及Now E等業務售予旗下香港電訊（6823），當時作價19.5億元。

集團財務總裁許漢卿當時解釋，出售業務主要是預期Now TV可與香港電訊的寬頻業務發揮協同效應；至於會否考慮出售媒體資產予第三方，當時她表示不考慮出售任何媒體資產，特別是5G服務推出後，認為跨平台的協同價值更大，反而傾向透過上市或引資，提升OTT業務價值。事實上，集團旗下OTT業務Viu（俗稱「黃Viu」）去年6月獲得法國媒體巨擘Canal+垂青，分階段向電盈黃Viu注資3億美元（約23.49億港元）。

與「Now 隨身睇」角色或重疊

香港電訊所收購的Now TV與Now E，兩者最大分別是後者為OTT平台，以互聯網技術作為廣播渠道，可不受網絡服務供應商限制，但Now TV的「Now 隨身睇」手機應用程式，與Now E串流平台的角色或有重複之處，例如今年歐國盃賽事便可在「Now 隨身睇」、Now TV 網站等平台觀看（見主稿）。