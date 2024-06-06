證監梁鳳儀：藉科技引領金融市場轉型

設額外保障 應對新興科技相關風險

她強調，證監會對港Web3生態系統的支持，並不等於對虛擬資產這一資產類別的背書，將秉持科技中立的立場，設立額外的保障措施，以應對與新興科技相關的風險。以目前情况而言，虛擬資產有高度投機性，價格大起大落，因此證監滿足投資者需求的同時，已確保設有廣泛的投資者保障措施。

虛擬資產現貨ETF方面，證監要求相關的虛擬資產交易需於獲證監會發牌的虛擬資產交易平台上進行，有關虛擬資產必須由這些平台或符合相關標準的銀行所保管；亦要求基金管理公司向投資者警示風險，同時提醒投資者注意這個資產類別的劇烈波動。證監會認可的6隻ETF於4月底開始買賣，截至5月31日總市值達3.01億美元；自上市以來亦錄得不俗的日均成交額，達580萬美元。

梁鳳儀又稱，香港正逐步建立一個負責任和可持續的Web3生態系統，虛擬資產監管範圍亦將進一步延伸至穩定幣，正在籌備監管法幣穩定幣的新制度，金管局最近就有關建議制度完成諮詢，當中建議包括要求發行人確保以優質並具高流動性的儲備資產為穩定幣提供十足支持。