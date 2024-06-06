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恒指升280點後倒跌 成交一周最少

標籤：經濟

【明報專訊】在企業抽水潮影響下，港股連漲兩日升勢斷纜，恒指昨一度升280點，但受累A股下跌，最終由升轉跌，收報18,424點，跌19點，10天線得而復失，大市全日成交縮至1156.27億元，見一周最少，北水則連續第15日淨流入。

北水連續15日淨流入

隔晚美股三大指數高收，加上早上內地公布5月財新中國服務業創2023年8月後新高，恒指昨高開45點後早段最多升280點，但隨着A股受壓，恒指亦失守10天線，午後沽壓增加，收市跌19點或0.1%，終收報18,424點，國指跌11點或0.18%，收報6542點，科指升11點或0.3%，收報3807點。北水淨入77.37億元，連續第15日累計淨流入702.04億元，昨日騰訊（0700）獲北水淨入11.36億元，中移動（0941）獲淨入9.37億元，小米（1810）及美團（3690）分被淨流入1.7億元及1.2億元。

美團傳發可換股債券

繼日前兗礦能源（1171）及五礦資源（1208）齊配股共抽水140億元後，續有科技股擬集資的消息，外電報道，美團正與美銀及高盛洽商發行可換股債券，正等待內地監管機構批准配額，美團股價曾升2%，收跌0.8%報112.6元。其他科技股個別發展，阿里巴巴（9988）、騰訊靠穩，京東（9618）升1.8%，百度（9888）偏軟。周二公布發行13億美元可轉換優先票據的攜程（9961），昨天交代可轉票據轉換溢價約32%，年息0.75厘，股價昨跌1.91%。

分析：港股有回吐壓力

報道指歐盟下月4日起對中國電動車徵收臨時關稅，理想汽車（2015）跌0.6%至79.1元，中升（0881）跌近7%至14.56元，是跌幅最大藍籌，蔚來（9866）、小鵬（9868）靠穩；石油石化股下跌，中石油（0857）跌逾2%至7.74元，中海油（0883）中石化（0386）齊跌逾1%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股有回吐壓力，大市成交一日未再回升至1400億元以上，都未可確認資金再次加速流入，港股短期難有上衝動力。