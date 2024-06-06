港PMI見49.2再陷收縮 營商環境轉弱 標普：新訂單20月最大跌幅 建造業重災

明報記者 蕭嘉聰

最新PMI數據顯示，香港營商環境5月有所轉差。由於新增業務減少，企業5月緊縮經營活動，是4個月以來第3度減產；產出與訂單量跌幅更擴大至2022年10月以來最大。受訪者透露，競爭激烈和經濟低迷，影響5月銷售額。建造業的訂單跌幅最大，減產幅度亦稱冠。

港企降產出售價穩營業額

此外，不論是內地還是海外新接的出口業務均明顯萎縮，受訪者認為，需求疲弱是出口下滑的原因。隨着新增訂單緊縮，企業連續第8個月清理未完成工作，但在員工減少的情况下，積壓去化速度較上一個月放緩。

不過採購活動自去年9月以來首次上升，沒有跟隨新訂單的下跌步伐。供應商的供貨表現則已連續3個月倒退；有部分受訪業者表示，為保證投入品供應充裕，因此添購額外數量及儲存。價格方面，由於企業調整薪酬令員工成本增加，5月投入成本持續上升，採購價格因本地幣值強勢而持續兩個月下跌。整體投入成本通脹幅度溫和，亦是2021年3月以來最低；港企自行消化成本升幅，是自2022年3月以來首次調低產出售價，以穩定銷售營業額。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，營商環境在第二季中段變差，早於4月訂單轉跌已露出端倪。就業自去年11月以來首次下降，產出量也回復緊縮。此外，5月投入成本持續上漲，但企業卻自2022年3月以來首次調低產出售價，造成盈利壓力。由於看淡前景，企業為保銷售而承受成本升幅，更為客戶提供額外折扣。

高盛：反映5月外部需求疲軟

潘婧怡表示，隨着5月新增訂單跌至20個月最低，新訂單指數、積壓工作指數在內的前瞻性指標皆預示，近日經營環境很可能持續低迷。

高盛指出，PMI主要組成部分當中，5月表現跌幅主要來自新訂單分類指數下降，其次是產出分類指數的下降，反映5月外部需求依然疲軟，國內外需求弱勢令競爭更加激烈。來自中國的新業務子指數由4月的46.6下降至46.1；新出口訂單子指數就由4月的45.5上升至46.1，兩個指數仍然遠低於50。