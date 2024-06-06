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惠譽憂內房今年銷售最多跌兩成

標籤：經濟

【明報專訊】評級機構惠譽下調今年內地新樓銷售額預測，將全年中國新建住宅銷售額的預期下降15%至20%，到8.3萬億至8.8萬億元（人民幣，下同），反映售出的總樓面面積下降10%至15%，平均售價下降5%，而二手樓市年初出現的穩定迹象亦已逐步減弱，認為行業整合趨勢仍要持續一段時間。

惠譽表示，內地今年首4個月新建住宅銷售情况，未能達至全年銷售額跌5%至10%的預測水平，反映新樓售價有更顯著的下行壓力，故此將全年新樓銷售額預測下調至預期跌15%至20%，其中銷售面積亦料跌10%至15%，均價則跌5%。

放寬限購對低線城市幫助小

惠譽指出，前幾年新樓平均售價相對於建築面積一直保持穩定，其中2021年、2022年和2023年分別增4%、跌2%及增6%，部分原因是銷售結構向平均樓價較貴的高線城市轉移，該行認為，最近一些高線級城市放鬆限購措施，以及央行的最新政策舉措，一定程度上有助於穩定銷售，但對低線級城市的幫助可能有限得多，相信銷售結構的轉變會持續，內地第一季三線城市的銷售年減 46%，而第一、二線城市的銷售年減約 37%。

二手樓方面，惠譽發現，二手樓市年初出現的穩定迹象已逐步減弱，而且價格維持下降趨勢，不少城市囤積大量房屋庫存，限制發展商流動性之餘，亦影響消費者信心，至於政府早前加大力度減少未售出房屋的庫存，但至今為止宣布的措施規模可能只能吸收總庫存的一小部分。