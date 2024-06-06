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星展中國：息差收窄壓力較同業小

【明報專訊】今年首季內地銀行淨利息收入和非利息收入皆受壓，不過星展銀行中國行長鄭思禎表示，該行稅後盈利仍錄得強勁增長。雖然與其他內銀一同面對息差收窄壓力，不過收窄幅度較同業為小。他們亦相當重視貸款以外產品，帶動非利息收入增長較快，對冲息差下降影響，例如加強企業客戶外匯對冲、銀團貸款業務，個人銀行則因去年不少經內地銀行銷售理財產品、基金出現兌付問題，推動客戶流向形象較安全外資銀行。

今年個人銀行新客大增

境外資產收益較人民幣資產高，帶動內地投資者對境外投資有相當大需求，推動財富管理業務，鄭思禎指內地客戶通過該行合格境內機構投資者（QDII）投資境外資產，QDII配額在早前差不多用盡，在上月初獲外管局批准加額至11.25億美元。星展內地個人業務針對高端客戶，她指今年起步良好，個人銀行新客戶和資金流入有強勁增長。 企業客戶方面，鄭思禎指現在民企投資較為審慎，下半年貸款需求仍有較大挑戰。雖然內地本地需求較弱，鋰電池、太陽能板等部分行業有產能過剩問題，不過內企為拓展市場和打破貿易壁壘，有較大的向外投資需求，例如有客戶在東歐和墨西哥設廠，銷往歐洲和美國，而該行於內地的企業銀行業務，正好較集中於高科技、協助內企外拓等戰略領域。

港月增700企業銀行帳戶

星展昨日在深圳舉行大灣區論壇，其北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，該行大灣區的企業及機構銀行業務增長率，高於在內地與香港平均增長，該行自2018年啟動5年發展規劃以來，大灣區的大型企業收入增加三成，而中小企業收入則增長逾倍。受惠內地企業選擇該行進入國際市場，帶動星展香港現時每月約有700個新增企業銀行帳戶。

金融科技方面，龐華毅表示繼新加坡、印度海德拉巴後，該行在廣州設立第3個科技研發中心，現時約有500名資訊科技專家，預計將增至2000人，研發人工智能、區塊鏈和5G等。目前該行已投入生成式人工智能（GenAI）研發，有15個項目今年開始已由實驗進入生產階段，主要用於消除工作中繁瑣任務、改善與客戶互動，以及開拓新市場。去年開始，他們在內部試行自行研發的聊天機械人「DBS-GPT」，目標為員工在安全環境，進行內容生成和寫作任務。

明報記者 歐陽偉坊 深圳報道