moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Elliott大手掃軟銀 爭取千億回購

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，美國著名維權投資者Paul Singer旗下的對冲基金Elliott Management已購入價值逾20億美元（約156億港元）的軟銀集團（日：9984）股票，並在最近兩至3個月與軟銀高級管理層直接聯繫，爭取軟銀啟動價值150億美元（約1170億港元）的股票回購。受此消息刺激，軟銀周三股價升4.6%，收報9420日圓，是3年來最高收市價。

刺激軟銀升4.6% 3年新高

軟銀此前在科技行業的低潮期進入「防禦模式」，減少對初創企業的押注，如今其資產負債表恢復強勁，並持有大量現金，促使其尋求更多AI投資機會。軟銀目前的淨債務相當於其資產總值的比例已降至8.4%。該集團財務總監後藤芳光在5月曾表示，這水平「可能太低，說實話，太安全了」。相比2021年底，這比例超過20%。

軟銀創辦人孫正義目前的增長策略，主要圍繞對旗下晶片設計公司安謀（美：ARM） 的九成持股制定。安謀上市以來，股價升約1.5倍，令軟銀的資產淨值提升至創紀錄的1800億美元。雖然軟銀今年以來股價升逾50%，但目前市值只有約900億美元，資產總值與市值差距歷來最大，使軟銀成了激進投資者的目標。

知情人士稱，Elliott認為，大規模回購股票將即時提振軟銀股價，並顯示軟銀對其投資策略的信心。這是Elliott第二次大量持有軟銀股票。Elliott於2020年初所持的軟銀股票達到30億美元，並推動軟銀進行大規模股票回購。軟銀其後加快回購步伐，而Elliott於2022年幾乎清倉軟銀股票。

除軟銀以外，Elliott近期也增持了日本最大房地產集團三井不動產（日：8801），以及住友商事（日：8053）的股份。

（金融時報）

[國際金融]