Elliott大手掃軟銀 爭取千億回購

刺激軟銀升4.6% 3年新高

軟銀此前在科技行業的低潮期進入「防禦模式」，減少對初創企業的押注，如今其資產負債表恢復強勁，並持有大量現金，促使其尋求更多AI投資機會。軟銀目前的淨債務相當於其資產總值的比例已降至8.4%。該集團財務總監後藤芳光在5月曾表示，這水平「可能太低，說實話，太安全了」。相比2021年底，這比例超過20%。

軟銀創辦人孫正義目前的增長策略，主要圍繞對旗下晶片設計公司安謀（美：ARM） 的九成持股制定。安謀上市以來，股價升約1.5倍，令軟銀的資產淨值提升至創紀錄的1800億美元。雖然軟銀今年以來股價升逾50%，但目前市值只有約900億美元，資產總值與市值差距歷來最大，使軟銀成了激進投資者的目標。

知情人士稱，Elliott認為，大規模回購股票將即時提振軟銀股價，並顯示軟銀對其投資策略的信心。這是Elliott第二次大量持有軟銀股票。Elliott於2020年初所持的軟銀股票達到30億美元，並推動軟銀進行大規模股票回購。軟銀其後加快回購步伐，而Elliott於2022年幾乎清倉軟銀股票。

除軟銀以外，Elliott近期也增持了日本最大房地產集團三井不動產（日：8801），以及住友商事（日：8053）的股份。

（金融時報）

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