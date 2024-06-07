官媒：料人行多渠道補充流動性

【明報專訊】人民銀行自月初以來的7天期逆回購維持20億元人民幣規模，周三（5日）和昨日合共淨回籠4700億元人民幣。官媒《中國證券報》發文引述業內人士解畫稱，為保持跨月資金寬鬆，人行在5月底大額投放，6月初各期限拆放利率普遍下跌，保持資金流動性平穩，是逆回購小額投放的原因。文章指出，6月人行大幅收緊資金可能性不大，會繼續通過多個渠道合理補充，保持流動性合理充裕。但人行連日回籠資金，港股仍上升乏力，A股更是亞洲區內少數下跌市場。