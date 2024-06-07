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路透指重啟港上市 富衛：未決定

標籤：經濟

【明報專訊】路透社引述消息報道，李澤楷投資的富衛集團已重啟在香港上市的計劃，目標估值可能高達90億美元，交易時間表和發行規模尚未確定。富衛發表聲明回應，表示目前沒有任何有效的上市申請，亦未有就重新遞交上市申請作出任何決定。公司將持續關注資本市場的發展及相關情况。

富衛於去年3月第三度向港交所（0388）提交上市申請，市傳擬集資約10億美元（約78億港元）。惟及至去年9月，有消息指公司因考慮到市况波動，放棄去年內上市的目標，預期短期內不會再重新提交上市申請。

宜搜科技暗盤升逾四成

另外，今日同時掛牌的移動搜索服務提供商宜搜科技控股（2550）及內地醫學影像專科醫療集團一脈陽光（2522）昨日暗盤表現為不同。宜搜科技昨日輝立及富途暗盤價收報均升超過四成。其中，輝立暗盤價開報9.1元，收報8.35元，較上市價5.8元高44%。不計手續費，每手500股，帳面賺1275元；富途暗盤收報8.3元，較上市價高43.1%。不計手續費，每手500股，帳面賺1250元。

至於一脈陽光輝立暗盤則以15元開盤，收報15.04元，較上市價14.98元高0.4%。不計手續費，每手500股，帳面賺30元；富途暗盤收報14.9元，較上市價低0.5%。不計手續費，每手500股，帳面蝕40元。

此外，晶泰科技（2228）今日截止招股，截至昨晚8點，根據最新市場數據，主要券商的晶泰科技孖展認購額約22.21億元，超額認購38.32倍。晶泰科技為首間經上市規則第18C章上市的特專科技公司，預計在下周四（13日）掛牌，招股價介乎5.03至6.03元，最多集資11.3億元，入場費為6090.81元，獨家保薦人為中信證券。

明報記者 田越