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上市公司商會推ESG認證專業人員試

【明報專訊】香港上市公司商會今推出《上市規則》導向的「ESG認證專業人員考試」（ESGCP），香港上市公司總幹事黃明偉表示，雖然港交所（0388）於2016年規定香港上市公司須作ESG披露，但市場上擁有相關能力的人員仍不夠，尋求相關人手及員工時亦常遇困難。他更指近年上市公司面對最「頭痛」問題為ESG披露，於制訂措施測量及披露相關信息時遇到問題，因此商會設定相關考試，盼助上市公司解決ESG披露問題。

指市場缺乏ESG專業人員

黃明偉認為，能真正幫助上市公司方法為讓負責人員了解ESG規例，更指該考試亦為目前本港市場上唯一一個以規則導向（rule-based）的ESG考試，目前市場其他考試以理論和學術為主。他續指出，若港交所公布更多上市公司披露ESG數據的守則，該考試會與時並進增加考題。

港交所上市科政策及秘書服務副總裁劉芷琳於隨後座談會表示，該行於4月公布的諮詢總結要求分兩大部分，第一部分為要求所有上市公司於2025財年起強制披露「範圍一」和「範圍二」的溫室氣體排放，她指出目前超過九成的上市公司，已經披露範圍一和範圍二的溫室氣體排放，相信該部分不成問題。

劉芷琳續稱，第二部分為強制披露「範圍三」的溫室氣體排放及相關氣候信息披露，主板上市公司需於2025財政年度起以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則披露。創業板上市公司於同期內自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數的成分股），若於2026財年的前一年，已成為成分股達一年，至2026財年起需強制披露。