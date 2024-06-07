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大新：港銀資金成本最快明年初回落

【明報專訊】大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，若美國如市場預期於今年第四季減息，屆時港銀資金成本亦未必會即時回落，一來美減息幅度料不會太大，再者因港人敘做定期存款的年期取向大多為3個月，減息效果需時反映；况且年底業績期需「粉飾櫥窗」（Window dressing）保留資金，料港銀資金成本最快要於明年初才見回落，又預計今、明兩年私人貸款利率將維持4厘至5厘之間。

大新銀行信用卡及私人銀行業務主管蔡秀琼（圖）表示，該行自疫前以來，其私人貸款業務增長一直為穩健。

她補充，雖高息勢減市民對於貸款需求，但過往亦見有市民因稅貸利率吸引，即使沒有貸款需要亦去借稅貸，她預期今年下半年受稅貸帶動，該行全年私人貸款方面將錄低單位數增長。

蔡秀琼續指出，大新於今年3月推出電動車私貸產品，適用於半年內購買的新車，而目前相關車貸佔該行整體私貸的一成，平均借貸金額達30萬元，她亦認為電動車貸有助該行吸納優質新客，同時亦有助與汽車保險進行交叉銷售。

信用卡業務方面，蔡秀琼指出受旅遊假期推動，今年以來受旅遊及酒店信用卡簽帳額升勢強勁，但當中北上消費最為顯著，今年首季透過該行信用卡增值與內地消費相關電子錢包的交易金額，按年大增三成。惟她提到香港本地零售較為疲弱，本地食肆信用卡簽賬額則於今年首季錄雙位數跌幅。

用信用卡北上消費升勢顯著

另外，大新銀行旗下貸款產品「快應錢」，因應新世代消費行為及經濟模式的轉變而重新定位，針對於不同場景下針對四大客戶群組財務需要，客群中包括針對斜槓族（Slashers），只需提供簡單入息證明即可申請相關不同的「快應錢」。