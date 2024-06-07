有線對HOY TV奥運廣告樂觀 CEO：初步反應不錯 數個套餐獲承購

明報記者 陳偉燊

杜之克表示，上年HOY TV播放亞運會取得不錯效果，香港觀眾多了收看他們的節目，無論在收視點、網絡上點擊及社交平台應用，均創開台新高。他相信，今年在製作奧運節目時有望同樣取得良好成效。HOY TV在播放奧運節目時會在3條頻道參與播放，另會開設3條手機頻道配合，以及在港鐵車廂播放，每日單是直播已有13小時。另HOY TV亦在不同商場策劃逾10次以上宣傳，並安排與運動員互動。

78台廣告收益暫不高 惟已好轉

HOY TV因應巴黎奧運會推出廣告套餐至今有兩星期，杜之克說：「市場對我們（的廣告套餐）初步反應幾好，客戶亦有將我們的廣告和較大台比較，各擅勝場，並沒有比下去。」他續稱至今已經有數個廣告套餐獲客戶承購，他對情况感到樂觀。

至於集團全部轉為免費電視播放後，他形容「今年廣告市場對廣播業而言有很大壓力，每個台也艱苦經營」。不過他指出，今年首季電視廣告與去年全年，甚至去年首季，均錄得進展。尤以足球觀眾比去年同期多了17%，在轉換成廣告收益比率較去年預計時增加。儘管有股東關注到HOY TV的78台長時間不見廣告，他也不諱言暫時該台整體廣告收益暫時不高，但表示目前已經比今年首季好轉，希望在短時間甚至一年內會見到有進展。

難再用收視爭取廣告 變陣銷售

隨着市場轉變，杜之克表示，銷售廣告形式已與過往不同，再如過往般以收視點去爭取30秒廣告的方式只會愈來愈難。他們已經督促銷售團隊採用全媒體策略，以內容適用性、娛樂性及社會效益，以及給予觀眾印象等角度，向客戶提供更多分析及提供服務。

在電訊業務發展上，杜之克稱，他們已經簽下多個B2B（商業對商業）生意。同時隨着有線電視結束營運釋放了佔用地下傳送頻譜資源，這有助他們爭取更大的B2B生意，他期望將來會有大進展。在談到「燒錢」問題時，財務總裁郭子健強調集團已經審慎運用資源，爭取其他收入方面亦見改善。