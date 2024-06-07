歐央行減息0.25厘 5年首下調 上調通脹預測 未來減息步伐料緩慢

歐洲央行的議息聲明指出，基於對通脹前景及貨幣政策傳導的最新評估，在維持利率9個月不變後，現在「溫和調整」貨幣政策的限制性是適當的。自2023年9月會議以來，歐元區通脹已回落超過2.5個百分點，通脹前景已明顯改善。

歐洲央行行長拉加德昨表示，減息幾乎獲全體委員一致通過，只有一名委員反對。她形容今次減息決定，是由於歐洲央行對通脹前景的信心「在過去幾個月一直增強」，而央行「必須具前瞻性」。

拉加德：幾乎全體委員一致通過

不過歐洲央行同時警告，隨着薪酬增長加快，價格壓力仍然強勁，通脹率可能會在明年一段時間內仍高於2%目標。拉加德預期，今年餘下時間的通脹率都將在當前水平附近波動，然後在明年回落。歐元區5月消費者物價指數（CPI）按年增長2.6%，較4月上調0.2個百分點。

歐洲央行將今、明兩年的歐元區通脹預測，各上調0.2個百分點。最新預期，今年整體通脹率平均為2.5%，明年為2.2%。2026年的通脹預測，則維持在1.9%。

對於下次7月會議會否再次減息，拉加德沒有正面回應，僅表示：「當我們召開會議作預測時，將獲得更多數據。」市場認為，她可能預示9月才是下一次較重要的決策時機。不過隨着歐洲央行上調通脹預測，掉期市場的數據顯示，交易員押注9月再次減降息的概率，由議息聲明公布前的七成，下調至接近六成。

歐洲央行則強調，不會預設利率路徑，將繼續在每次會議依照數據決定貨幣政策。

聯儲若不減息 不利歐元走勢

歐洲央行搶先於美聯儲減降，將擴大美國與歐洲之間的借貸成本差距，雖然短期內可能促進歐洲經濟增長，但這種差距也可能影響貨幣市場及資產價格，使央行決策更形複雜。由於通脹較預期頑固，交易員預期美聯儲最快要至9月才開始減息。

《華爾街日報》指出，倘歐洲央行進一步減息，而美聯儲仍然按兵不動，有可能令歐元兌美元貶值，從而推高歐元區進口成本及通脹，有可能會妨礙歐洲未來的減息步伐，而疲弱的歐元區經濟，比美國更需減息。歐洲央行昨將歐元區今年經濟增長預測，由0.6%上調至0.9%，但明年增長預測，由1.5%下調至1.4%。市場等待美國5月非農就業數據周五出爐，美股三大指數早段窄幅上落，標普500指數及納指連續兩天刷新紀錄高位。

（綜合報道）

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