有外媒提到,黃仁勳喺台灣就擁有搖滾巨星般嘅人氣,形容連蘋果(美:AAPL)CEO 庫克都冇人願意排隊露個胸畀佢簽名(No one is lining up with their chests out for Tim Cook)。媒體其實都相當關注黃仁勳喺寫作、時尚,同埋管理組織嘅風格。其實唔少大型科企嘅CEO都以時尚風格而聞名,其中就包括facebook母公司Meta(美:META)嘅CEO朱克伯格。

[小琴密語]