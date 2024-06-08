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晶泰科技獲43億孖展認購 超額75倍

標籤：經濟

【明報專訊】首家循上市規則18C申請上市專特公司新股晶泰科技（2228）昨截止認購，根據最新的市場數據，截至昨日晶泰科技孖展超額認購75.05倍，涉資42.97億元。有市場消息指出，晶泰科技公開發售部分初步錄得超過100倍超購。

昨日再有新股接力登場，甲苯衍生品供應商武漢有機控股（2881）昨日（7日）起至13日招股，預期將於6月18日掛牌，交銀國際為其獨家保薦人。武漢有機計劃發行1830萬股，一成在港作公開發售，招股價介乎5.5元至8.5元，集資最多近1.6億元。每手500股，一手入場費約4292.9元（見表）。

宜搜首日飈逾九成 每手帳賺2660元

根據弗若斯特沙利文報告，按2023年的銷售收入計，集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商，分別佔去年中國市場總收入的62%和37.9%。財務方面，武漢有機去年收入26.8億元人民幣，按年減少14.6%；年內溢利7290.2萬元人民幣，按年跌78.6%。

另外，宜搜科技（2550）及一脈陽光（2522）昨同日掛牌。宜搜科技上市首日大升逾九成，開報8.5元，一路上升最高至11.6元，收報11.12元，較上市價5.8元高91.7%，每手500股，不計手續費，帳面賺2660元。成交556萬股，涉資5210萬元。一脈陽光以15元開市，一度跌穿上市價14.98元後回穩，最高達16.96元，收報15元，較上市價微升0.13%，一手500股，帳面賺10元。成交1230萬股，涉資1.86億元。

明報記者